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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Финансовая поддержка почти на €87 млн – Кабмин одобрил 4 соглашения с ЕС

Кабинет министров поддержал четыре соглашения с Евросоюзом, которые привлекут дополнительное финансирование в Украину.

Україна-ЄС

На заседании Кабинета министров поддержали четыре проекта соглашения с ЕС, благодаря которым финансовая помощь Украине будет увеличена на €86,9 млн.

Соглашение об увеличении финансирования по программе Поддержка ЕС для востока Украины предусматривает увеличение выплат на €10 млн.

Указанные средства направят на восстановление Луганской и Донецкой областей.

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Выделение €44 млн предусмотрено для финансирования Программы технического сотрудничества на 2019 год.

Также Украина получит €10 млн для развития учреждений культуры и привлечения общественности в формирование политики.

€22,9 млн будет выделено по проекту соглашения Антикоррупционной инициативы ЕС и Украины – Фаза II.

К слову, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что миссия МВФ может прибыть в Украину в августе.

Источник: Минэкономразвития

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