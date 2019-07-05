Кабинет министров поддержал четыре соглашения с Евросоюзом, которые привлекут дополнительное финансирование в Украину.

На заседании Кабинета министров поддержали четыре проекта соглашения с ЕС, благодаря которым финансовая помощь Украине будет увеличена на €86,9 млн.

Соглашение об увеличении финансирования по программе Поддержка ЕС для востока Украины предусматривает увеличение выплат на €10 млн.

Указанные средства направят на восстановление Луганской и Донецкой областей.

Читайте: Доллар подешевеет до 25,5 грн – прогноз банкиров

Выделение €44 млн предусмотрено для финансирования Программы технического сотрудничества на 2019 год.

Также Украина получит €10 млн для развития учреждений культуры и привлечения общественности в формирование политики.

€22,9 млн будет выделено по проекту соглашения Антикоррупционной инициативы ЕС и Украины – Фаза II.

К слову, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что миссия МВФ может прибыть в Украину в августе.