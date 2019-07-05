PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Следственное управление СБУ возглавил Тиводар

Начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины назначен Богдан Тиводар.

Указ президента

Президент Владимир Зеленский 4 июля подписал указ № 480/2019, которым назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления СБУ.

Документ обнародован на сайте главы государства.

Читайте: Увольнение Луценко: Зеленский вносит представление в Раду

Владимир Зеленский также назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями председателя Службы безопасности Украины.

Ранее президент назначил Руслана Баранецкого первым заместителем председателя СБУ.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Импичмент президента: Парубий требует у Зеленского подписать закон о ВСК
В Украине одни из лучших условий для инвестирования в зеленую энергетику – Зеленский
Дублик и Карпенко назначены заместителями председателя СБУ
Создание Офиса президента: названы стоимость и сроки
Зеленский призвал канадских бизнесменов инвестировать в Украину
Путин готов к переговорам с Зеленским при одном условии
Вокалистка группы КАZKA обратилась к Зеленскому с просьбой отозвать Куницкого
СБУ проверит, где жили Шарий и Клюев последние пять лет
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка