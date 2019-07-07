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Факты / Украина

Новым главой Луганской ОГА назначен Комарницкий

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

Новым главой Луганской ОГА назначен Комарницкий

Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский представил нового главу Луганской ОГА Виталия Комарницкого и вручил ему служебное удостоверение.

Соответствующий указ о его назначении 493/2019 обнародован на сайте главы государства.

Владимир Зеленский отметил, что задачей главы региона должно стать нахождение возможностей для восстановления Луганщины.

Для нашей страны важный приоритет – прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желания, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (президент Европейского совета. – Ред.), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас поздравляю. На Вас у нас большая надежда, – сказал президент.

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Виталий Комарницкий поблагодарил за доверие и добавил, что выполнение поставленных задач вполне реально.

Напомним, ранее новым главой Донецкой ОГА был назначен Павел Кириленко.

Фото: Громадское

Источник: Администрация Президента

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