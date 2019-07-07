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Факти / Україна

Новим головою Луганської ОДА призначений Комарницький

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Луганської ОДА Віталія Комарницького.

Новим головою Луганської ОДА призначений Комарницький

Під час робочої поїздки до Луганської області президент Володимир Зеленський представив нового голову Луганської ОДА Віталія Комарницького та вручив йому службове посвідчення.

Відповідний указ про його призначення 493/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

Володимир Зеленський зазначив, що завданням очільника регіону повинне стати знаходження можливостей для відбудови Луганщини.

Для нашої країни важливий пріоритет – припинення війни. Паралельно з цим можна знаходити можливості та бажання, щоб відбудувати Донбас. Ми зараз пролітали з паном Дональдом Туском (президент Європейської ради. – Ред.), бачили зруйновані будинки, відсутність доріг. Я думаю, що це не лише через війну, а й через те, що ніхто цим не займається. Я вас вітаю. На вас у нас велика надія, – сказав президент.

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Віталій Комарницький подякував за довіру і додав, що виконання поставлених завдань є цілком реальним.

Нагадаємо, раніше новим головою Донецької ОДА був призначений Павло Кириленко.

Фото: Громадське 

Джерело: Адміністрація Президента

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