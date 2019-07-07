Під час робочої поїздки до Луганської області президент Володимир Зеленський представив нового голову Луганської ОДА Віталія Комарницького та вручив йому службове посвідчення.

Відповідний указ про його призначення 493/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

Володимир Зеленський зазначив, що завданням очільника регіону повинне стати знаходження можливостей для відбудови Луганщини.

Для нашої країни важливий пріоритет – припинення війни. Паралельно з цим можна знаходити можливості та бажання, щоб відбудувати Донбас. Ми зараз пролітали з паном Дональдом Туском (президент Європейської ради. – Ред.), бачили зруйновані будинки, відсутність доріг. Я думаю, що це не лише через війну, а й через те, що ніхто цим не займається. Я вас вітаю. На вас у нас велика надія, – сказав президент.