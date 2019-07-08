Единственный на Луганщине контрольно-пропускной пункт. Его ежедневно пересекают тысячи украинцев – Станица Луганская.

Город, который соединяет два берега реки Северский Донец. Здесь проходит линия разграничения между оккупированной и подконтрольной Украины территорией, он частично разрушен. Разведение войск произошло, в том числе, чтобы его восстановить.

Несмотря на договоренности об отводе войск, среди местных уже не раз замечали террористов.

По договоренностям украинская армия должна отойти от предыдущих позиций на 350 метров. Боевики же должны подвинуться на полтора километра. Но на территории, подконтрольной Украине, до сих пор остаются их бывшие здания.

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К тому же, у этих укреплений дежурят двое военных в синих касках. Кто они и что делают – не объясняют.

Оказывается, за несколько недель до разведения сил, по ту сторону у террористов произошла ротация.

Украинская армия останется на своих позициях. По договоренностям должен быть участок свободен от тяжелого вооружения противника. Участок, который полностью контролируется боевиками: Саханка – Новоазовск – Кумачово – Кальмиусское. Он находится со стороны противоположной стороны. Поэтому отходить придется только им.

Следующий этап отвода войск должен состояться в Мариупольском направлении.

Дошло до того, что боевики на этой неделе дважды обстреляли медиков. В понедельник вблизи Водяного – в авто, которое ехало к раненому, попали противотанковой управляемой ракетой. Водитель и медсестра погибли на месте.

Многие из военных опасаются, что во время второго этапа отвода войск, украинской армии придется уйти с Широкино – стратегического для нас населенного пункта. Далее – прямая дорога на Мариуполь. Но главнокомандующий ВСУ в эксклюзивном интервью объясняет – украинская армия останется на своих позициях.

Пока на Мариупольском направлении только обсуждают мирные шаги, к Станицы Луганской, где уже произошло разведение сил, приковано внимание всех международных наблюдателей.

Президент Владимир Зеленский с главой европейской совета Дональдом Туском вылетели в Станицу Луганскую, где пообщались с местными жителями, военными и представителями мониторинговой миссии ОБСЕ. От ситуации здесь зависит, возможен ли мирный сценарий реализовать и на других территориях.

Часть Станицы Луганской, которую ранее контролировали украинские военные, сейчас оказалась в так называемой серой зоне.

Следующий этап мирного плана в Станице Луганской – разбор бетонных конструкций на мосту с одной и другой стороны.

К слову, боевики остались в Станице Луганской после отвода сил.