Єдиний на Луганщині контрольно-пропускний пункт. Його щодня перетинають тисячі українців – Станиця Луганська.

Місто, яке з’єднує два береги річки Сіверський Донець. Тут проходить лінія розмежування між окупованою та підконтрольною Україні територією, він частково зруйнований. Розведення військ відбулося, в тому числі, щоб його відновити.

Попри домовленості про відведення військ, поміж місцевих вже не раз помічали терористів.

За домовленостями українська армія має відійти від попередніх позицій на 350 метрів. Бойовики ж повинні посунутися на півтора кілометри. Але на території, підконтрольній Україні, досі залишаються їх колишні споруди.

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До того ж, біля цих укріплень чергують двоє військових у синіх касках. Хто вони і що роблять – не пояснюють.

Виявляється, за кілька тижнів до розведення сил, по той бік у терористів відбулася ротація.

Українська армія залишиться на своїх позиціях. По домовленостям повинна бути ділянка вільна від важкого озброєння противника. Ділянка, яка повністю контролюється бойовиками: Саханка – Новоазовськ – Кумачово – Кальміуське. Вона знаходиться з боку протилежного боку. Тож відходити доведеться тільки їм.

Наступний етап відведення військ має відбутися на Маріупольському напрямку.

Дійшло до того, що бойовики цього тижня двічі обстріляли медиків. В понеділок поблизу Водяного – в авто, яке їхало до пораненого, влучили протитанковою керованою ракетою. Водій та медсестра загинули на місці.

Багато хто з військових побоюється, що під час другого етапу відведення військ, українській армії доведеться піти з Широкіного – стратегічного для нас населеного пункту. Далі – пряма дорога на Маріуполь. Але головнокомандувач ЗСУ в ексклюзивному інтерв’ю пояснює – українська армія залишиться на своїх позиціях.

Поки на Маріупольскому напрямку тільки обговорюють мирні кроки, до Станиці Луганської, де вже відбулося розведення сил, прикута увага всіх міжнародних спостерігачів.

Президент Володимир Зеленський з головою європейської ради Дональдом Туском вилетіли до Станиці Луганської, де поспілкувалися з місцевими мешканцями, військовими та представниками моніторингової місії ОБСЄ. Від ситуації тут залежить, чи можливо мирний сценарій реалізувати і на інших територіях.

Частина Станиці Луганської, яку раніше контролювали українські військові, нині опинилася в так званій сірій зоні.

Наступний етап мирного плану у Станиці Луганській – розбір бетонних конструкцій на мосту з одного та іншого боку.

До слова, бойовики залишилися в Станиці Луганській після відводу сил.