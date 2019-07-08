PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Де відбудеться наступний етап відведення військ у зоні ООС (КАРТА)

Де відбудеться наступний етап відведення військ у зоні ООС (КАРТА)

Єдиний на Луганщині контрольно-пропускний пункт. Його щодня перетинають тисячі українців – Станиця Луганська.

Місто, яке з’єднує два береги річки Сіверський Донець. Тут проходить лінія розмежування  між окупованою та підконтрольною Україні територією, він частково зруйнований. Розведення військ відбулося, в тому числі, щоб його відновити.

Попри домовленості про відведення військ, поміж місцевих вже не раз помічали терористів.

За домовленостями українська армія має відійти від попередніх позицій на 350 метрів. Бойовики ж повинні посунутися  на півтора кілометри.  Але на території, підконтрольній Україні, досі залишаються їх колишні споруди.

Читайте: Розведення сил у Станиці Луганській вселяє надію – Зеленський

До того ж, біля цих укріплень чергують двоє військових у синіх касках. Хто вони і що роблять  – не пояснюють.

Виявляється, за кілька тижнів до розведення сил, по той бік у терористів відбулася ротація.

Українська армія залишиться на своїх позиціях. По домовленостям повинна бути ділянка вільна від важкого озброєння противника. Ділянка, яка повністю контролюється бойовиками: Саханка – Новоазовськ – Кумачово – Кальміуське. Вона знаходиться з боку протилежного боку. Тож відходити доведеться тільки їм.

Наступний етап відведення військ має відбутися на Маріупольському напрямку.

Дійшло до того, що бойовики цього тижня двічі обстріляли медиків. В понеділок  поблизу Водяного – в авто, яке їхало до пораненого,  влучили протитанковою керованою ракетою. Водій та медсестра загинули на місці.

Багато хто з військових побоюється, що під час другого етапу відведення військ, українській армії доведеться піти з Широкіного – стратегічного для нас населеного пункту. Далі – пряма дорога на Маріуполь. Але головнокомандувач ЗСУ в ексклюзивному інтерв’ю пояснює – українська армія залишиться на своїх позиціях.

Поки на Маріупольскому напрямку тільки обговорюють мирні кроки, до Станиці Луганської, де вже відбулося розведення сил, прикута увага всіх міжнародних спостерігачів.

Президент Володимир Зеленський з головою європейської ради Дональдом Туском вилетіли до Станиці Луганської, де поспілкувалися з місцевими мешканцями, військовими та представниками моніторингової місії ОБСЄ. Від ситуації тут залежить, чи можливо мирний сценарій реалізувати і на інших територіях.

Частина Станиці Луганської, яку раніше контролювали українські військові, нині опинилася в так званій сірій зоні.

Наступний етап мирного плану у Станиці Луганській – розбір бетонних конструкцій  на мосту з одного та іншого боку.

До слова, бойовики залишилися в Станиці Луганській після відводу сил.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як проголосувати у зоні ООС на парламентських виборах
Бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ – є поранені
Герої загинули недарма: Зеленський про втрати на Донбасі
Бойовики ігнорують відкриття КПВВ у Золотому
Зброї в районі Станиці Луганської більше немає: ОБСЄ надала докази
Під Станицею Луганською горить замінований ліс, поранена людина
Війна на Донбасі: п’ять українських військових поранені
Видають себе за місцевих: бойовики залишилися в Станиці Луганській після відводу сил
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка