Сегодня в Киеве пройдет 21-й саммит Украина-ЕС, в котором примут участие европейские дипломаты. Факты ICTV собрали самую важную информацию о саммите Украина-ЕС.

Саммит Украина-ЕС начнется в 14.00 8 июля с церемонии фотографирования, после чего начнется встреча представителей Украины и ЕС.

Представлять Украину будет президент Владимир Зеленский. Со стороны ЕС на саммите будут присутствовать:

президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер;

президент Европейского совета Дональд Туск;

высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Во время саммита также состоится встреча Могерини с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как правило на саммите Украина-ЕС обсуждают вопросы, связанные с международными отношениями и сотрудничеством Украины и Евросоюза.

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В этот раз лидеры Евросоюза планируют обсудить ситуацию в Азовском море и на Донбассе, в частности действия России касательно упрощения получения российского гражданства жителями оккупированных территорий.

Также поднимут вопросы укрепления политического и экономического сотрудничества Украины и Евросоюза и будущие приоритеты в отношениях.

Кроме того, на повестке дня – реформы в Украине, прогресс в борьбе с коррупцией и двухсторонняя торговля.

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявил, что на саммите Украина-ЕС подпишут пять документов о сотрудничестве.

Они будут касаться выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, борьбы с коррупцией и децентрализации. В проекте по итогам саммита были учтены почти все пожелания Украины.

– 99% пожеланий украинской стороны были учтены. Это касается и территориальной целостности, санкций по отношению к государству-агрессору, включая возможные санкции за недавнюю паспортизацию, – сказал Точицкий.

Могут подписать документ, который касается работы над инфраструктурными проектами на Донбассе.

20-й саммит Украина ЕС состоялся в Брюсселе 9 июля 2018 года. По его итогам Евросоюз выразил поддержку реформ в Украине и подтвердил приверженность идее укрепления политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также засудил агрессию РФ на Донбассе.

К слову, Евросоюз намерен продлить пилотную программу по разработке и реализации документов для развития бизнеса в Украине.