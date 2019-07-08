Сьогодні у Києві пройде 21-й саміт Україна-ЄС, в якому візьмуть участь європейські дипломати. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про саміт Україна-ЄС.

Саміт Україна-ЄС розпочнеться о 14.00 8 липня з церемонії фотографування, після чого почнеться зустріч представників України та ЄС.

Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. Зі сторони ЄС на саміті будуть присутні:

президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер;

президент Європейської ради Дональд Туск;

високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Під час саміту також відбудеться зустріч Федеріки Могеріні з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Зазвичай на саміті Україна-ЄС обговорюють питання, пов’язані з міжнародними відносинами і співпрацею України та Євросоюзу.

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Цього разу лідери Євросоюзу планують обговорити ситуацію в Азовському морі і на Донбасі, зокрема дії Росії щодо спрощення отримання російського громадянства жителями окупованих територій.

Також піднімуть питання зміцнення політичного та економічного співробітництва України та Євросоюзу та майбутні пріоритети у відносинах.

Крім того, на порядку денному – реформи в Україні, прогрес у боротьбі з корупцією і двостороння торгівля.

Дивіться відео: Саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня в Києві

Постійний представник України при Європейському Союзі Микола Точицький заявив, що на саміті Україна-ЄС підпишуть п’ять документів про співпрацю.

Вони стосуватимуться виконання Угоди про асоціацію з ЄС, боротьби з корупцією та децентралізації. У проекті за підсумками саміту були враховані майже всі побажання України.

– 99% побажань української сторони були враховані. Це стосується і територіальної цілісності, санкцій щодо держави-агресора, зокрема можливих санкцій за недавню паспортизацію, – сказав Точицький.

Можуть підписати документ, який стосується роботи над інфраструктурними проектами на Донбасі.

20-й саміт Україна ЄС відбувся у Брюсселі 9 липня 2018 року. За його підсумками Євросоюз висловив підтримку реформ в Україні та підтвердив відданість ідеї зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, а також засудив агресію РФ на Донбасі.

До слова, Євросоюз має намір продовжити пілотну програму з розробки та реалізації документів для розвитку бізнесу в Україні.