Суд Днепра выпустил из СИЗО двух парней, которых подозревают в убийстве инвалида второй группы.
Из СИЗО Днепра выпустили двух айтишников, которые избили 48-летнего мужчину и сбросили в реку.
Мужчина, который являлся инвалидом второй групп, погиб.
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Свое преступление 23-летний и 26-летний парни снимали на видео.
– К сожалению, жизнь обычного человека пока не стоит ничего, – написал Аброськин.
Напомним, убийство мужчины произошло 7 апреля. Тогда по факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
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