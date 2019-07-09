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Факты / Украина

Суд Днепра отпустил парней, убивших инвалида ради видео

Суд Днепра выпустил из СИЗО двух парней, которых подозревают в убийстве инвалида второй группы.

Суд Днепра отпустил парней, убивших инвалида ради видео

Из СИЗО Днепра выпустили двух айтишников, которые избили 48-летнего мужчину и сбросили в реку.

Мужчина, который являлся инвалидом второй групп, погиб.

Читайте: На окраине Черновцов нашли чемодан с мертвым ребенком

Свое преступление 23-летний и 26-летний парни снимали на видео.

– К сожалению, жизнь обычного человека пока не стоит ничего, – написал Аброськин.

Напомним, убийство мужчины произошло 7 апреля. Тогда по факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

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