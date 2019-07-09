Суд Дніпра випустив з СІЗО двох хлопців, яких підозрюють у вбивстві чоловіка.
З СІЗО Дніпра випустили двох айтішників, які побили 48-річного чоловіка і скинули в річку. Чоловік помер.
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Свій злочин 23-річний і 26-річний хлопці знімали на відео.
– На жаль, життя звичайної людини поки не коштує нічого, – написав написав заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, вбивство чоловіка сталося 7 квітня. Тоді за фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
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