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Факти / Україна

Суд Дніпра відпустив хлопців, які вбили чоловіка заради відео

Суд Дніпра випустив з СІЗО двох хлопців, яких підозрюють у вбивстві чоловіка.

Суд Дніпра відпустив хлопців, які вбили чоловіка заради відео

З СІЗО Дніпра випустили двох айтішників, які побили 48-річного чоловіка і скинули в річку. Чоловік помер.

Читайте: На околиці Чернівців знайшли валізу з мертвою дитиною

Свій злочин 23-річний і 26-річний хлопці знімали на відео.

– На жаль, життя звичайної людини поки не коштує нічого, – написав написав заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, вбивство чоловіка сталося 7 квітня. Тоді за фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

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