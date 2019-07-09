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Факты / Украина

Украина будет закупать оружие, которое стоит на вооружении армии США

Украина закупит в США новейшее оружие, которое находится на вооружении американской армии.

США Україна

Закупка в США современного оружия говорит о новом уровне взаимоотношений между Киевом и Вашингтоном.

– Мы сейчас говорим о самом современном вооружении. Потому что именно такое вооружение поставляется через систему правительственных соглашений. Вооружение, которого нет у нас и есть сейчас в американской армии. Это новый уровень взаимодействия. Не буду говорить о спецификации, или типах. Мы доказали, что мы такие партнеры, что храним секреты. Но этот список можно найти в решениях Конгресса, – рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.

Он также добавил, что такого уровня доверия не было в 2014 году, наладить взаимоотношение сторон удалось благодаря действиям Украины.

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– Нам нужно было сделать в Украине две вещи: показать, что нет коррупционной составляющей в тех поставках, которые идут из Соединенных Штатов, и что оно не попадет врагу через какие-то коррупционные действия, и что оно будет надежно сохранено от попадания к российской стороне, будем откровенными. И мы это показали. Я очень благодарен нашей армии, флоту, их командованию, которые показывают эту способность, – объяснил Чалый.

К слову, бронированный автомобиль повышенной проходимости Барс-8 приняли на вооружение ВСУ.

Источник: Голос Америки

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