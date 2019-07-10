В Украине с 1 января 2020 года появится возможность оформить в электронном режиме десять услуг, связанных с рождением ребенка.
Украинцы с 1 января 2020 года смогут одновременно оформить онлайн десять услуг, связанных с рождением ребенка.
Среди доступных электронных услуг будут следующие:
- регистрация рождения ребенка;
- выдача свидетельства о рождении;
- регистрация места жительства новорожденного ребенка;
- внесение данных о новорожденном ребенке в реестр пациентов;
- регистрация в реестре налогоплательщиков;
- назначение государственной помощи при рождении ребенка;
- оформление заявки на получение единоразовой помощи (baby box);
- выдача удостоверений родителям многодетных семей;
- назначение материальной помощи на детей, родившихся в многодетных семьях.
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Все указанные услуги можно будет получить сразу, если заполнить электронную форму.
Министр юстиции Павел Петренко отметил, что в Верховную Раду уже подали соответствующий законопроект. Он заработает после того, как будет подготовлена вся материально-техническая база.
Напомним, ранее в Украине выросло пособие по беременности и родам.