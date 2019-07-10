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Факты / Украина / Общество

Е-малыш: украинцы смогут оформлять документы для ребенка онлайн

В Украине с 1 января 2020 года появится возможность оформить в электронном режиме десять услуг, связанных с рождением ребенка.

Е-малыш: украинцы смогут оформлять документы для ребенка онлайн

Украинцы с 1 января 2020 года смогут одновременно оформить онлайн десять услуг, связанных с рождением ребенка.

Среди доступных электронных услуг будут следующие:

  • регистрация рождения ребенка;
  • выдача свидетельства о рождении;
  • регистрация места жительства новорожденного ребенка;
  • внесение данных о новорожденном ребенке в реестр пациентов;
  • регистрация в реестре налогоплательщиков;
  • назначение государственной помощи при рождении ребенка;
  • оформление заявки на получение единоразовой помощи (baby box);
  • выдача удостоверений родителям многодетных семей;
  • назначение материальной помощи на детей, родившихся в многодетных семьях.

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Все указанные услуги можно будет получить сразу, если заполнить электронную форму.

Министр юстиции Павел Петренко отметил, что в Верховную Раду уже подали соответствующий законопроект. Он заработает после того, как будет подготовлена ​​вся материально-техническая база.

Напомним, ранее в Украине выросло пособие по беременности и родам.

Источник: Буквы

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