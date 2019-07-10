В Украине с 1 января 2020 года появится возможность оформить в электронном режиме десять услуг, связанных с рождением ребенка.

Украинцы с 1 января 2020 года смогут одновременно оформить онлайн десять услуг, связанных с рождением ребенка.

Среди доступных электронных услуг будут следующие:

регистрация рождения ребенка;

выдача свидетельства о рождении;

регистрация места жительства новорожденного ребенка;

внесение данных о новорожденном ребенке в реестр пациентов;

регистрация в реестре налогоплательщиков;

назначение государственной помощи при рождении ребенка;

оформление заявки на получение единоразовой помощи (baby box);

выдача удостоверений родителям многодетных семей;

назначение материальной помощи на детей, родившихся в многодетных семьях.

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Все указанные услуги можно будет получить сразу, если заполнить электронную форму.

Министр юстиции Павел Петренко отметил, что в Верховную Раду уже подали соответствующий законопроект. Он заработает после того, как будет подготовлена ​​вся материально-техническая база.

Напомним, ранее в Украине выросло пособие по беременности и родам.