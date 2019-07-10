В Україні з 1 січня 2020 року з’явиться можливість оформити в електронному режимі десять послуг, пов’язаних з народженням дитини.

Українці з 1 січня 2020 року зможуть одночасно оформити онлайн десять послуг, пов’язаних з народженням дитини.

Серед доступних електронних послуг будуть наступні:

реєстрація народження дитини;

видача свідоцтва про народження;

реєстрація місця проживання новонародженої дитини;

внесення даних про новонароджену дитину в реєстр пацієнтів;

реєстрація в реєстрі платників податків;

призначення державної допомоги при народженні дитини;

оформлення заявки на отримання одноразової допомоги (baby box);

видача посвідчень батькам багатодітних сімей;

призначення матеріальної допомоги на дітей, які народилися в багатодітних сім’ях.

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Усі вказані послуги можна буде отримати одночасно, якщо заповнити електронну форму.

Міністр юстиції Павло Петренко зазначив, що до Верховної Ради вже подали відповідний законопроект. Він запрацює після того, як буде підготовлена вся матеріально-технічна база.

Нагадаємо, раніше в Україні зросла допомога з вагітності та пологів.