13 июля кандидат по 135 мажоритарному округу от партии Слуга народа Алексей Леонов организует самый масштабный забег по трассе Здоровья, на который лично пригласил президента Владимира Зеленского.

Приглашение на мероприятие кандидат опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

– Спорт – не только физическое развитие. Он объединяет всех, как и политика нашего президента. Нам нужна здоровая, сильная и счастливая страна. На личном примере показываем, что вести здоровый образ жизни – это круто, быть едиными – это круто, – заявил Леонов.

По подсчетам организаторов, в забеге примут участие более тысячи одесситов и гостей города.

Также в забеге примет участие известный украинский бизнесмен Андрей Онистрат.

Напомним, ранее мы публиковали список кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах.