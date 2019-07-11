13 липня кандидат з 135 мажоритарного округу від партії Слуга народу Олексій Леонов організовує наймасштабніший забіг трасою Здоров’я, на який особисто запросив президента Володимира Зеленського.

Запрошення на захід кандидат опублікував на своїй офіційній сторінці в Facebook.

– Спорт – не тільки фізичний розвиток. Він об’єднує всіх, як і політика нашого президента. Нам потрібна здорова, сильна та щаслива країна. На особистому прикладі показуємо, що вести здоровий спосіб життя – це круто, бути єдиними – це круто, – заявив Леонов.

За підрахунками організаторів, в забігу візьмуть участь більш як тисяча одеситів і гостей міста.

Також в забігу візьме участь відомий український бізнесмен Андрій Оністрат.

Нагадаємо, раніше ми публікували список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах.