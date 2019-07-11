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Факти / Україна / Політика

Леонов запросив Зеленського на наймасштабніший забіг трасою Здоров’я

13 липня кандидат з 135 мажоритарного округу від партії Слуга народу Олексій Леонов організовує наймасштабніший забіг трасою Здоров’я, на який особисто запросив президента Володимира Зеленського.

Леонов запросив Зеленського на наймасштабніший забіг трасою Здоров’я

Запрошення на захід кандидат опублікував на своїй офіційній сторінці в Facebook.

– Спорт – не тільки фізичний розвиток. Він об’єднує всіх, як і політика нашого президента. Нам потрібна здорова, сильна та щаслива країна. На особистому прикладі показуємо, що вести здоровий спосіб життя – це круто, бути єдиними – це круто, – заявив Леонов.

За підрахунками організаторів, в забігу візьмуть участь більш як тисяча одеситів і гостей міста.

Також в забігу візьме участь відомий український бізнесмен Андрій Оністрат.

Нагадаємо, раніше ми публікували список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах.

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