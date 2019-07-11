В Харькове вернули на место памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

В Харькове восстановили памятник маршалу Жукову.

– Как и обещал – сегодня вернули на место, – написал городской голова Геннадий Кернес и выложил фото восстановленного памятника.

Пользователи соцсетей разделились: одни приветствовали такое решение власти, другие недоумевали, зачем вернули запрещенный законом памятник.

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Также пользователи отмечали, что лучше бы Кернес выделил деньги на ремонт жилого фонда или навел порядок в транспортной отрасли.

Напомним, 2 июня у Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, устроили акцию протеста – активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.