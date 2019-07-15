Украинские десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады протестировали новую военную технику на тактических учениях.

Техническое усиление войска постепенно набирает обороты. Ветераны советского оборонпрома уходят в прошлое, а их место в боевом строю занимают отечественные Казаки, Дозоры, БТР-3ДЕ. Некоторыми новинками пополнился и парк техники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Недавно десантники ее обкатывали на бригадных тактических учениях.

– У нашей бригады очень напряженный ритм боевой подготовки. В Вооруженных силах Украины я уже более восьми лет. Успел застать то, что было раньше на вооружении, и поэтому могу сравнить с тем, что мы получили недавно. Сейчас мы проводим обкатку этих машин. Техника не подводит. Лично я руковожу БТР-3ДЕ, – рассказывает старший водитель роты огневой поддержки старший солдат Андрей Маркирьев.

Среди беспрекословного позитива своей новой машины старший солдат Андрей Маркирьев назвал хорошие немецкие двигатели, автоматическую коробку передач и улучшенную ходовую часть. Кроме этого, по словам военнослужащего, бойцы бригады одобрительно отзываются об усиленной броневой защите боевой машины. Отдельного внимания заслуживает электронная начинка бронетранспортера и его огневая мощь.

– Понимаете, здесь стоит не просто электроника, которая зажигает габаритные лампочки и подсвечивает панель приборов, это уже сложный компьютер – искусственный интеллект. Очень хорошие прицелы, позволяющие вести точный огонь из всего вооружения на дальних дистанциях. Кроме этого, есть отдельная взаимно дублирующая система работы командир-наводчик. Это очень удобно в бою, ведь можно быстро определять особо опасные цели и уничтожать их. Командир может дополнительно делать целеуказания наводчику или вести огонь самостоятельно. Также у нас стоят новейшие приборы ночного видения, которые позволяют вести прицельный огонь ночью и в условиях сильного задымления местности. Хочу поблагодарить конструкторов и за хорошую эргономичность боевой машины. Все места экипажа очень удобные. Можно выполнять свои задачи, не мешая друг другу, – подчеркнул старший солдат Андрей Маркирьев.

Также положительно отзывались украинские воины и о средствах связи, установленных на этих машинах. Они изготовлены с учетом возможностей российских войск ставить препятствия и уничтожать наши каналы связи. Это позволяет непрерывно управлять подразделениями, когда российские оккупационные войска применяют свои средства РЭБ.

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Во время работ рядом с военнослужащими бригадами всегда были представители завода-изготовителя. Инженеры и механики тщательно изучали недостатки, которые проявились в ходе эксплуатации техники на полигоне. Также они прислушивались ко всем пожеланиям военнослужащих относительно размещения оборудования в боевых машинах.

Высокой оценки заслужила наша новейшая техника и от военнослужащих НАТО, которые сейчас проводят совместные тренировки с бойцами Вооруженных сил Украины.

– На учениях я впервые увидел эти боевые машины украинского производства. Они вызывают восхищение и по огневому поражению, и по возможностям передвигаться по местности. Это мощная и современная техника. Она по определенным характеристикам превосходит многие иностранные образцы, – сказал лейтенант канадских Вооруженных сил Мартин Викс.

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