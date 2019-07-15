Українські десантники 95-ої окремої десантно-штурмової бригади протестували нову військову техніку на тактичних навчаннях.

Технічне підсилення війська поступово набирає обертів. Ветерани радянського оборонпрому йдуть у минуле, а їхнє місце в бойовому строю займають вітчизняні Козаки, Дозори, БТР-3ДЄ. Деякими новинками поповнився і парк техніки 95-ої окремої десантно-штурмової бригади. Нещодавно десантники її обкатували на бригадних тактичних навчаннях.

– Наша бригада має дуже напружений ритм бойової підготовки. У Збройних силах України я вже понад вісім років. Встиг застати те, що було раніше на озброєнні, і тому можу порівняти з тим, що ми отримали нещодавно. Нині ми проводимо обкатування цих машин. Техніка не підводить. Особисто я керую БТР-3ДЄ, – розповідає старший водій роти вогневої підтримки старший солдат Андрій Маркір’єв.

Серед беззаперечного позитиву своєї нової машини старший солдат Андрій Маркір’єв назвав хороші німецькі двигуни, автоматичну коробку передач та покращену ходову частину. Крім цього, за словами військовослужбовця, бійці бригади схвально відгукуються про посилений броньовий захист бойової машини. Окремої уваги заслуговує електронне начиння бронетранспортера та його вогнева міць.

– Розумієте, тут стоїть не просто електроніка, яка запалює габаритні лампи та підсвічує панель приборів, це вже складний комп’ютер – штучний інтелект. Дуже хороші приціли, що дозволяють вести точний вогонь зі всього озброєння на далеких дистанціях. Крім цього, є окрема взаємнодублювальна система роботи командир-навідник. Це дуже зручно в бою, адже можна швидко визначати особливо небезпечні цілі та знищувати їх. Командир може додатково робити цілевказівки навіднику або вести вогонь самостійно. Також у нас стоять новітні прилади нічного бачення, які дозволяють вести прицільний вогонь вночі та в умовах сильного задимлення місцевості. Хочу подякувати конструкторам і за хорошу ергономічність бойової машини. Всі місця екіпажу дуже зручні. Можна виконувати свої завдання, не заважаючи один одному, – підкреслив старший солдат Андрій Маркір’єв.

Також схвально відгукувались українські воїни і про засоби зв’язку, що встановлені на цих машинах. Вони виготовлені з урахуванням можливостей російських військ ставити перешкоди та знищувати наші канали зв’язку. Це дозволяє безперервно керувати підрозділами, коли російські окупаційні війська застосовують свої засоби РЕБ.

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Під час робіт поруч з військовослужбовцями бригади завжди були представники заводу-виробника. Інженери та механіки ретельно вивчали недоліки, які проявились під час експлуатації техніки на полігоні. Також вони дослухались до всіх побажань військовослужбовців щодо розміщення обладнання в бойових машинах.

Високої оцінки заслужила наша новітня техніка і від військовослужбовців країн НАТО, які нині проводять сумісні тренування з бійцями Збройних сил України.

– На навчаннях я вперше побачив ці бойові машини українського виробництва. Вони викликають захоплення і щодо вогневого ураження, і щодо можливостей пересуватись місцевістю. Це потужна та сучасна техніка. Вона за певними характеристиками перевершує багато іноземних зразків, – сказав лейтенант канадських Збройних сил Мартін Вікс.

До слова, бійці ЗСУ виконали челендж #BottleCapChallenge за допомогою зенітної установки.