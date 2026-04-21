Европейский Союз готов быстро приступить к распределению €90 млрд кредита для Украины, а также продвинуться в переговорах о вступлении в ЕС.

Об этом еврокомиссар Марта Кос заявила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

€90 млрд для Украины: что заявили в ЕС

По словам Кос, у ЕС есть сразу несколько позитивных сигналов в отношении Украины.

Сейчас смотрят

Первый — это возможность быстрого запуска масштабной финансовой помощи.

— Если в ближайшие дни нефть пойдет по трубопроводу Дружба, мы сможем очень быстро начать распределение кредита в размере €90 млрд для Украины, — заявила она.

Второй сигнал касается евроинтеграции. Кос отметила, что Украина и Молдова готовы открыть все шесть переговорных кластеров по вступлению в ЕС, и Брюссель также к этому готов.

— Я надеюсь, что Совет ЕС будет действовать быстро, — подчеркнула она.

Третьим фактором являются темпы реформ в Украине.

— Украина за последние недели провела много реформ. Именно поэтому мы сможем выделить до €2,7 млрд для их бюджета и обеспечить ликвидность, — добавила еврокомиссар.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что решение о предоставлении кредита может быть принято уже в ближайшее время.

— Мы ожидаем завтра принятия ряда положительных решений относительно кредита на €90 млрд. Украина действительно нуждается в этом кредите, — сказала она.

По ее словам, эта помощь имеет не только финансовое, но и политическое значение.

— Это станет сигналом о том, что России не удастся продержаться дольше, чем Украине, — подчеркнула Каллас.

Она также выразила надежду, что в ближайшее время удастся разблокировать новые санкции против России, которые ранее задерживались из-за позиции Венгрии.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что Украина получит первый транш по кредиту ЕС в конце мая — начале июня.

По его словам, со стороны Евросоюза все окончательно согласовано, кроме поправки в многолетний бюджет, который блокировала Венгрия.

Однако уже 22 апреля этот бюджет может быть разблокирован.

До конца мая, по словам Домбровскиса, у Украины достаточно денег на закрытие финансовых потребностей.

Ранее Европейская комиссия провела технические переговоры с представителями будущего правительства Венгрии в Будапеште.

Стороны обсуждали возможность разблокирования финансирования ЕС и решение вопросов, связанных с верховенством права и коррупционными рисками.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.