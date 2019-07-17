Служба безопасности Украины установила 150 человек, причастных к транспортировке зенитно-ракетного комплекса Бук из России.

За пять лет расследования СБУ передала Совместной следственной группе информацию о 150 людях, которые могут быть причастны к транспортировке зенитно-ракетного комплекса Бук из России на Донбасс.

Именно из него сбили малазийский Boeing MH17.

Следствию также удалось установить:

время осуществления запуска ракеты с российского Бука и место ее старта;

маршрут перевозки ЗРК Бук из России в Украину;

маршрут, по которому ЗРК Бук вывезли из Украины назад в Россию.

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Материалы уголовного производства в отношении подозреваемых передают в органы Королевства Нидерландов, чтобы осуществлялось их дальнейшее уголовное преследование.

К слову, в ПАСЕ решили не обсуждать срочные дебаты по рейсу MH17.