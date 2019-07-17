PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Катастрофа MH17: СБУ установила 150 человек, которые транспортировали Бук

Служба безопасности Украины установила 150 человек, причастных к транспортировке зенитно-ракетного комплекса Бук из России.

Катастрофа MH17

За пять лет расследования СБУ передала Совместной следственной группе информацию о 150 людях, которые могут быть причастны к транспортировке зенитно-ракетного комплекса Бук из России на Донбасс.

Именно из него сбили малазийский Boeing MH17.

Следствию также удалось установить:

  • время осуществления запуска ракеты с российского Бука и место ее старта;
  • маршрут перевозки ЗРК Бук из России в Украину;
  • маршрут, по которому ЗРК Бук вывезли из Украины назад в Россию.

Читайте: Пять лет катастрофе MH17 – как шло расследование и кого подозревают

Материалы уголовного производства в отношении подозреваемых передают в органы Королевства Нидерландов, чтобы осуществлялось их дальнейшее уголовное преследование.

К слову, в ПАСЕ решили не обсуждать срочные дебаты по рейсу MH17.

Источник: СБУ

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Путин, как ты мог? 5 лет после катастрофы MH17 родственники жертв ждут наказания виновных
Пять лет катастрофе MH17 – как шло расследование и кого подозревают
СБУ остановила работу международной хакерской группировки в Украине
Дубилет анонсировал участие в антикорупционном проекте с Офисом президента и СБУ
В Киевской области разоблачено хищение 3,5 млн грн на ремонте дорог
НАБУ и СБУ пришли с обысками в фонд Госимущества
СБУ задержала работника Укроборонпрома, который шпионил для РФ
Следственное управление СБУ возглавил Тиводар
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка