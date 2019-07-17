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Факти / Україна

Катастрофа MH17: СБУ встановила 150 осіб, які транспортували Бук

Служба безпеки України встановила 150 осіб, які причетні до транспортування зенітно-ракетного комплексу Бук з Росії.

Катастрофа MH17

За п’ять років розслідування СБУ передала Спільній слідчій групі інформацію про 150 осіб, які можуть бути причетні до транспортування зенітно-ракетного комплексу Бук з Росії на Донбас.

Саме з нього збили малазійський Boeing MH17.

Слідству також вдалося встановити:

  • час здійснення запуску ракети з російського Бука і місце її старту;
  • маршрут перевезення ЗРК Бук з Росії до України;
  • маршрут, за яким ЗРК Бук вивезли з України назад до Росії.

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Матеріали кримінального провадження щодо підозрюваних передають до органів Королівства Нідерландів, аби здійснювалося їх подальше кримінальне переслідування.

До слова, у ПАРЄ вирішили не обговорювати питання термінових дебатів щодо рейсу MH17.

Джерело: СБУ

Фото: Getty Images

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