Застройщиков хотят обязать обустраивать социальную инфраструктуру при строительстве новостроев.

Замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе рассказал, что застройщики будут брать на себя обязательства по обустройству детских садов и начальных школ.

По его словам, перед тем как местные власти примут решение о передаче земельного участка под застройку, будет обращаться внимание на наличие социальной инфраструктуры поблизости.

Если таких объектов нет, застройщика обяжут их обустроить.

Парцхаладзе привел в пример микрорайон в Вишневом на 30 тыс. жителей и необходимость обустройства инфраструктуры, чтобы избежать коллапса в школах и детсадах.

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Для решения ситуации в профильном министерстве подготовили ряд решений, чтобы ужесточить требования по градостроительным условиям.

– Мы дополнительно разрешили делать встроенные детские садики в жилых домах. Сейчас готовим материалы, чтобы разрешить и встроенные начальные школы до пятого класса. Это касается центральных частей больших городов, потому что сейчас по нормам, чтобы построить школу, минимальная территория должна быть 1,4 га, – сказал он.

Если строится новострой внутри существующего квартала, и рядом все школы и детские сады загружены, то тогда застройщик будет обязан встроить садик и начальную школу в свой ЖК.

Соблюдение нормы будет контролировать местная власть при выдаче права на застройку.

Ранее сообщалось, что в Украине есть большая нехватка школ и детсадов, особенно в больших городах, центральных районах и многих жилых кварталах. По нормам ГСН на 1 тыс. жителей должно быть обеспечено 38 мест в детсадах и 135 мест в школах.