Забудовників хочуть зобов’язати облаштовувати соціальну інфраструктуру під час будівництва новобудов.

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе розповів, що забудовники будуть брати на себе зобов’язання з облаштування дитячих садків і початкових шкіл.

За його словами, перед тим як місцева влада прийме рішення про передачу земельної ділянки під забудову, звертатиметься увага на наявність соціальної інфраструктури поблизу.

Якщо таких об’єктів немає, забудовника зобов’яжуть їх облаштувати.

Парцхаладзе привів приклад з мікрорайоном у Вишневому на 30 тис. жителів і необхідність облаштування інфраструктури, щоб уникнути колапсу в школах і дитсадках.

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Для вирішення ситуації в профільному міністерстві підготували ряд рішень, щоб посилити вимоги згідно містобудівних умов.

– Ми додатково дозволили робити вбудовані дитячі садки в житлових будинках. Зараз готуємо матеріали, щоб дозволити і вбудовані початкові школи до п’ятого класу. Це стосується центральних частин великих міст, тому що зараз згідно норм, щоб побудувати школу, мінімальна територія повинна бути 1,4 га, – сказав він.

Якщо будується новобудова всередині існуючого кварталу, і поряд всі школи і дитячі садки завантажені, то тоді забудовник зобов’язаний вбудувати садок і початкову школу в свій ЖК.

Дотримання норми контролюватиме місцева влада під час видачі права на забудову.

Раніше повідомлялося, що в Україні є велика нестача шкіл і дитсадків, особливо у великих містах, районах і багатьох житлових кварталах. За нормами ДБН на 1 тис. мешканців має бути забезпечено 38 місць у дитсадках та 135 місць у школах.