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Факты / Украина

В Украине ввели услугу е-пенсия: что это и какие функции выполняет

В Украине ввели электронную услугу е-пенсия, которая позволит оформить выплаты в короткий срок.

е-пенсия

Кабмин принял постановление о введении е-пенсии. Электронная услуга позволит украинцам оформить пенсию в короткий срок.

Целью введения услуги является оптимизация работы ведомств и минимизация административной нагрузки для граждан.

Чтобы оформить пенсию, приостановить, пересчитать или возобновить выплаты необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Остальное сделает электронная система по запросу фонда.

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Работники ведомства самостоятельно запросят всю необходимую информацию, которую организации обязаны предоставить на протяжении трех дней.

Этот список включает данные об уплаченных налогах, информация из ЗАГСа, данные об инвалидности, о льготах, об образовании детей, о месте проживания и регистрации.

Пенсионному фонду запрещено требовать эти данные от заявителя. Единственное условие при котором работники ведомства могут просить данные – это отсутствие информации в реестрах.

К слову, в Украине с 1 января 2020 года появится возможность оформить в электронном режиме десять услуг, связанных с рождением ребенка.

Фото: Dreamstime

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