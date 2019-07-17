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Факты / Украина / Общество

Зеленский просит Раду отсрочить штрафы за нерастаможенные евробляхи

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об отсрочке на 90 дней штрафов за нерастаможенные авто на европейских номерах.

Авто на єврономерах

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка во время брифинга заявил, что глава государства предложил парламенту рассмотреть законопроект, который переносит на 90 дней введение штрафов за нерастаможенные евробляхи.

– В течение этих 90 дней новый парламент и новое правительство предложат механизм для урегулирования данной проблемы, – сказал Рябошапка.

Он добавил, что по информации МВД и Мининфраструктуры в Украине находятся примерно 600-800 тыс. нерастаможенных авто в еврономерах.

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Проблема растаможки евроблях и штрафов является очень болезненной для украинцев, поэтому президент обратился к ВРУ с требованием принять соответствующий проект закона.

К слову, штрафы для владельцев нерастаможенных авто на европейских номерах должны начать действовать с 22 августа 2019 года.

Фото: Dreamstime

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