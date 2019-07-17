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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський просить Раду відтермінувати штрафи за нерозмитнені євробляхи

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про відтермінування на 90 днів штрафів за нерозмитнені авто на європейських номерах.

Авто на єврономерах

Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка під час брифінгу заявив, що глава держави запропонував парламенту розглянути законопроект, який відтерміновує на 90 днів введення штрафів за нерозмитнені євробляхи.

– Протягом цих 90 днів новий парламент і новий уряд запропонують механізм для врегулювання зазначеної проблеми, – сказав Рябошапка.

Він додав, що за інформацією МВС і Мінінфраструктури в Україні знаходяться приблизно 600-800 тис. нерозмитнених авто на єврономерах.

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Проблема розмитнення євроблях і штрафів є дуже болючою для українців, тому президент звернувся до ВРУ із вимогою ухвалити відповідний проект закону.

До слова, штрафи для власників нерозмитнених авто на європейських номерах мають почати діяти з 22 серпня 2019 року.

Фото: Dreamstime

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