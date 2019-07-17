Президент Владимир Зеленский в Николаеве предложил местному активу составить список кандидатов на пост главы Николаевской ОГА.

Президент Владимир Зеленский в Николаеве предложил местном активу составить список из людей, которые достойны занять пост главы Николаевской ОГА.

Глава государства пообещал, что после того, как он получит список, главу Николаевской ОГА назначат в течение недели.

– Найдете главу? Найдите. Вы же адекватные, ответственные граждане. Соберитесь всеми продвинутыми людьми, выпишите людей, которые достойны, – сказал Зеленский в Николаеве.

Читайте: “Пересидели” на должности: почему Зеленский увольняет послов

Один из присутствующих предложил составить short list из пяти-семи кандидатов на указанную должность, на что президент согласился.

Напомним, во время визита в Николаев президент Владимир Зеленский приказал уволиться исполняющему обязанности главы Николаевской ОГА.