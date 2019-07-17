Президент Володимир Зеленський у Миколаєві запропонував місцевому активу скласти список кандидатів на пост голови Миколаївської ОДА.

Президент Володимир Зеленський у Миколаєві запропонував місцевому активу скласти список з людей, які гідні зайняти пост голови Миколаївської ОДА.

Глава держави пообіцяв, що після того, як він отримає список, голову Миколаївської ОДА призначать протягом тижня.

– Знайдете голову? Знайдіть. Ви ж адекватні, відповідальні громадяни. Зберіться усіма просунутими людьми, випишіть осіб, які гідні, – сказав Зеленський у Миколаєві.

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Один з присутніх запропонував скласти short list з п’яти-семи кандидатів на зазначену посаду, на що президент погодився.

Нагадаємо, під час візиту до Миколаєва президент Володимир Зеленський наказав звільнитися виконувачу обов’язків голови Миколаївської ОДА.