Упрощенная процедура выдачи паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины – это внутреннее дело России. Тогда как предоставление украинских удостоверений личности является внутренним делом Украины, считает Песков.

Песков прокомментировал поручение Владимира Зеленского проработать вопрос о выдаче паспортов этническим украинцам, которые живут в других государствах, сказав, что это внутреннее дело Украины. А решение Путина – это дело РФ.

Он добавил, что жители Донецкой и Луганской областей неоднократно просили Кремль предоставить им российские паспорта, поэтому упрощенную процедуру предоставления гражданства РФ он назвал “внутренним делом России”.

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Владимир Зеленский также заявил, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков.

Это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря, что возвращение Вышинского в Россию было бы прекрасным первым шагом со стороны Украины.

– В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться, – заявил Песков.

Напомним, президент России подписал указ, которым упростил получение гражданства РФ всем проживающим в России украинцам из Донецкой и Луганской областей, а не только из “ЛДНР”.