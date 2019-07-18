Пєсков вважає, що першим кроком до нормалізації відносин з Києвом може стати повернення до Росії керівника РИА Новости-Украина Кирила Вишинського, а спрощену процедуру видачі паспортів жителям Луганської та Донецької областей України він назвав “внутрішньою справою РФ”.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва могло б стати звільнення українських моряків.

Цю заяву прокоментував прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, кажучи, що повернення Вишинського у Росію було б прекрасним першим кроком зі сторони України.

– У цілому, будь-які кроки щодо звільнення людей будуть тільки вітатися, – заявив Пєсков.

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Пєсков прокоментував доручення Володимира Зеленського опрацювати питання про видачу паспортів етнічним українцям, які живуть в інших державах, сказавши, що це внутрішня справа України. А рішення Путіна – це справа РФ.

Він додав, що жителі Донецької та Луганської областей неодноразово просили Кремль надати їм російські паспорти, тому спрощену процедуру надання громадянства РФ він назвав “внутрішньою справою Росії”.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким спростив отримання громадянства РФ всім українцям з Донецької та Луганської областей, які проживають у Росії, а не лише з “ЛДНР”.