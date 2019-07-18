Команда президента Владимира Зеленского планирует разработать закон, который будет регламентировать владение оружием в Украине.

Советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что команда главы государства инициирует создание проекта закона, который будет регламентировать владение оружием украинцами.

По его словам, законопроект должен определять кто может носить оружие, основания для этого, критерии, правила ношения.

Однако речь в законе пойдет не о легализации оружия, а введении его в правовое поле.

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– Слово легализация пугает людей. И когда ты говоришь о том, что нужно ввести в правовое поле – это совершенно другая история. У людей ложное представление о термине. Под легализацией подразумевают снятие некоторых барьеров, а в нашем случае – это как раз создание ограничений и правил, – сказал Потураев.

Он добавил, что вопрос о полном запрете оружия не рассматривается.

К слову, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков назвал законопроекты, которые являются первоочередными для политсилы.