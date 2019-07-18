Команда президента Володимира Зеленського планує розробити закон, який регламентуватиме володіння зброєю в Україні.

Радник президента Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв заявив, що команда глави держави ініціює створення проекту закону, який регламентуватиме володіння зброєю українцями.



За його словами, законопроект має визначати хто може носити зброю, підстави для цього, критерії, правила носіння.

Проте мова у законі йтиме не про легалізацію зброї, а введення її у правове поле.

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– Слово легалізація лякає людей. І коли ти говориш про те, що потрібно ввести у правове поле — це абсолютно інша історія. У людей хибне уявлення про термін. Під легалізацією розуміють зняття деяких бар’єрів, а у нашому випадку — це як раз створення обмежень і правил, – сказав Потураєв.



Він додав, що питання про повну заборону зброї не розглядається.

До слова, голова партії Слуга народу Дмитро Разумков назвав законопроекти, які є першочерговими для політсили.