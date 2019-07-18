PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Володіння зброєю в Україні: команда Зеленського анонсувала закон

Команда президента Володимира Зеленського планує розробити закон, який регламентуватиме володіння зброєю в Україні.

Пістолет

Радник президента Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв заявив, що команда глави держави ініціює створення проекту закону, який регламентуватиме володіння зброєю українцями.

За його словами, законопроект має визначати хто може носити зброю, підстави для цього, критерії, правила носіння.

Проте мова у законі йтиме не про легалізацію зброї, а введення її у правове поле.

Читайте: Закон про ТСК і Виборчий кодекс має підписати президент

– Слово легалізація лякає людей. І коли ти говориш про те, що потрібно ввести у правове поле — це абсолютно інша історія. У людей хибне уявлення про термін. Під легалізацією розуміють зняття деяких бар’єрів, а у нашому випадку — це як раз створення обмежень і правил, – сказав Потураєв.

Він додав, що питання про повну заборону зброї не розглядається.

До слова, голова партії Слуга народу Дмитро Разумков назвав законопроекти, які є першочерговими для політсили.

Джерело: The Бабель

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна подала запит на купівлю американської надсучасної зброї
Україна закуповуватиме зброю, яка стоїть на озброєнні армії США
Захист від мін та фугасів. Україна запустила виробництво системи Оберіг-С
Хотів розважитися: на Київщині підліток прострелив брату ногу
Вироблення швейцарських ножів – матеріали та ціна
Модернізований Spectator-М1 прийнято на озброєння ЗСУ – характеристики
Нові правила володіння зброєю у Швейцарії: що змінилося і як реагують люди
Литва передала Україні 1 млн боєприпасів радянського виробництва
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка