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Факты / Украина

Закон о ВСК и Избирательном кодексе должен подписать президент

Закон о временных следственных комиссиях и новом Избирательном кодексе должен подписать президент Владимир Зеленский.

Вибори в Україні

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил в парламенте, что сейчас закон о временных следственных комиссиях и Избирательном кодексе может подписать только президент.

По его словам, этот вопрос тщательно обсуждали с юристами.

– К сожалению, по состоянию на этот этап глава ВРУ не может подписать. Глава, согласно Конституции, подписывает, когда преодолено вето, и тогда, когда президент не подписал, – сказал Парубий.

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Он добавил, что президент уже не может ветировать закон и вносить предложения к нему.

К слову, 12 июля Верховная Рада не поддержала законопроект об отмене решения касательно нового проекта Избирательного кодекса.

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