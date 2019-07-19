БПШ – новое заведение от известного ресторатора и основателя семьи ресторанов Gastro Family Дмитрия Борисова. Чем удивляют посетителей в БПШ и что предлагают попробовать – детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

БПШ – это не обычный киоск в подземном переходе или ларек с шаурмой. БПШ – это новое демократическое заведение с уличной едой от известного украинского ресторатора.

Не секрет, что некоторые заведения Дмитрия Борисова славятся своей фиксированной ценовой политикой (Белый налив – все по 29 грн, Остання Барикада – 19 грн, Muslya Bar – 39 грн) и большими очередями. БПШ – не исключение.

Чего мы хотим? Больше вкусной еды. Мы хотим шаурмы. Понимаете, чтобы хорошо обжаренные на вертикальном гриле кусочки сочной индюшатины. Чтобы кимчи, морковка, сыр, свежая зелень и свит-чили. Чтобы отрубной лаваш. Чтобы м-м-м, вау, хочу еще, – пишут в сети заведения.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в новое заведение уличной еды БПШ.

Расположение

БПШ находится на ул. Большая Васильковская, 21 (ст. м. Площадь Льва Толстого). Раньше на этом месте располагалось WOG Cafe.

Расположение заведения удачное, так как локация довольно проходимая и добраться труда не составит. Найти заведение поможет очередь на улице, которая практически всегда здесь выстраивается, а также вывеска БПШ.













БПШ: беляши, пончики или шаурма – заведение с уличной едой – Сытый в7 / 3 фотографии

С парковкой транспорта возникнут трудности, так как на обочине в центре Киева сложно найти свободное место.

График работы БПШ – 10.00-23.00.

Оценка расположения – 8/10

Сервис

Традиционно, как и во всех подобных заведениях Дмитрия Борисова, на входе в БПШ встречает очередь из желающих попробовать предлагаемый ассортимент. Ожидание в очереди может занять от 10 до 40 минут.

В БПШ самообслуживание – нужно сделать заказ, получить чек и ожидать его приготовления. В моем случае это заняло до 10 минут.









БПШ: беляши, пончики или шаурма – заведение с уличной едой – Сытый в7 / 2 фотографии

Свободное место также придется искать самостоятельно, если вам повезет и оно будет. Все же персонала, который поможет в этом вопросе, мне не хватило.

Понравилось то, что кухня открытая, есть возможность проследить за приготовлением своего заказа. Все аккуратно и чисто.

Персонал одет в единую униформу – футболки, головной убор и фартуки с логотипом БПШ. Головной убор – кепка, из-под которой, надеюсь, не упадет чей-то волос.

















БПШ: беляши, пончики или шаурма – заведение с уличной едой – Сытый в7 / 4 фотографии

В жару на первом этаже не хватает вытяжек, даже при открытых дверях. Во время моего посещения в помещении был не особо приятный, застоявшийся запах.

Оценка сервиса – 7/10

Интерьер

БПШ – это двухэтажное пространство, состоящее из 64 посадочных мест. Основной зал находится на первом этаже, дополнительный – в подвальном помещении.









БПШ: беляши, пончики или шаурма – заведение с уличной едой – Сытый в7 / 2 фотографии

Интерьер БПШ милый и интересный, с элементами лофта. Преобладают светлые тона, но можно встретить акцент в виде черной плитки.

Разноцветными декоративными пончиками украсили стены с одной стороны, там же находится неоновая эмблема с названием заведения. Другую сторону занимает кухня и зона выдачи заказов, а напротив расположены раковины, чтобы сразу же на месте можно было вымыть руки.





















БПШ: беляши, пончики или шаурма – заведение с уличной едой – Сытый в7 / 5 фотографий

Разбавили пространство цветами в горшочках, неоновыми вывесками, подвесными люстрами и розовой лестницей, которая ведет в дополнительный зал.













































БПШ: беляши, пончики или шаурма – заведение с уличной едой – Сытый в7 / 11 фотографий

Несмотря на то, что посадочных мест не много, они разные – барные стулья и большие общие столы, яркий сплошной диван и места для двоих. Минус – тесно. Летом можно взять еду с собой и перекусить на улице, но зимой слишком холодно.

Сперва можно подумать, что налепили все и сразу, но на самом деле все выглядит гармонично, стильно и интересно.

Залы не отличаются друг от друга, везде прослеживается единая концепция.

По всему заведению акцент на розовый неон, в уборной – на синий.













БПШ: беляши, пончики или шаурма – заведение с уличной едой – Сытый в7 / 3 фотографии

Оценка интерьера — 9/10

Атмосфера

Атмосфера БПШ полностью соответствует своему формату – уличная еда, очереди, шум.

На мой взгляд, в дополнительном зале уютнее, хоть я и заняла место на первом этаже.

Во-первых – нет очереди, которая так или иначе толпится на входе в заведение и создает дополнительный шум, во-вторых – в подвальном зале меньше мест, за счет чего кажется, что пространства больше.

Основной зал более шумный, потому что там находится кухня и зона выдачи заказа, а так как помещение само по себе не большое, это ощущается.

Дополнительный зал напомнил мне чем-то пещеру, только с современным интерьером и удобствами.

Оценка атмосферы – 9/10

Кухня

Меню в БПШ маленькое и точно не для тех, кто следит за фигурой.

В конце концов, мы не хотим считать калории, мы хотим пончиков. Флеш-бек в детство. Можно есть, сколько хочется. Можно все, – именно так говорят в сети заведения.

В БПШ предлагают беляш с мясом, пончики с сахарной пудрой или сгущенным молоком, шаурму с птицей или вегетарианскую с овощами, куриный бульон с зеленью, картофельные дипы и мороженое.

Освежиться можно лимонадом, сидром или пивом БПШ, айраном, Coca-Cola, соками в ассортименте и шкаликом водки. Самым смелым здесь предлагают Bloody Маричка сделай сам – томатный сок, водка, специи и готовка по собственному рецепту.

Я заказала себе шаурму с птицей, бульон, картофельные дипы, пончики со сгущенным молоком и пиво БПШ.

Шаурма с птицей – одно из главных блюд БПШ, многие в очереди стоят именно за ней. Тоненький лаваш, начинки в меру, в птице нет прослоек жира и шкурки, но немного суховато мясо, чувствуется свежесть ингредиентов, а соус не течет по рукам, потому что шаурму подают в фольгированном пакете.

Правда, начинка для шаурмы хранится в пластиковых контейнерах, а как же гастрономические емкости?

Много негативных отзывов по поводу того, что в шаурме много капусты, но мало птицы. Не знаю, как другим, но мне всего было достаточно.

Шаурму я запила пивом БПШ, ничего авторского и необычного в нем не почувствовала.









БПШ: беляши, пончики или шаурма – заведение с уличной едой – Сытый в7 / 2 фотографии

Пончики со сгущенкой – в порции шесть небольших пончиков, политых сгущенным молоком. Несмотря на то, что ничего необычного в них нет, они все же вкусные. Немного жирные, но это логично, так как готовятся в масле.

Картофельные дипы чем-то напоминают дипы из McDonald’s. Вкусная и сочная картофель. При заказе предлагают два соуса на выбор – майонез и кетчуп, но не предупреждают, что первый идет с чесноком.

За счет того, что картофельные дипы горячие, то майонез, которым сверху мне их полили, просто сварился.

Бульон с зеленью подается в стакане. Обычная вода с петрушкой – больше ничего. Юшка по вкусу напоминает мивину. В целом, легко и интересно, но сытости не прибавляет.

Оценка кухни – 7/10

Ценовая политика

По условиям спецпроекта у меня есть 7€ (220 грн). За свой заказ я заплатила 155 грн. Впечатляет, не правда ли?

Меню в БПШ делится на три позиции – 19 грн, 29 грн и 39 грн.

Беляш с мясом – 29 грн, пончики – 19 грн, шаурма – 39 грн, картофельные дипы – 29 грн, мороженое – 19 грн.

Лимонад – 29 грн, айран – 29 грн, пиво БПШ или сидр – 39 грн, Coca-cola – 29 грн, сок – 39 грн, водка – 39 грн, Bloody Маричка – 78 грн.

Цены в БПШ очень демократичные, и это не может не радовать, но не стоит забывать о соотношении цены и качества.

Оценка ценовой политики – 9/10

Общее впечатление

БПШ – это хорошая находка для тех, кто любит уличную еду есть не на ходу, а спокойно сидя в заведении.

Дмитрий Борисов – известный ресторатор и ему можно доверять, но не уверенна, что это место станет таким же посещаемым, как, к примеру, его же Muslya Bar.

В Muslya Bar хочется возвращаться, а в БПШ – нет, так как ничем не цепляет. Меню маленькое, а стоять огромную очередь за шаурмой или беляшом неохота. Если упор на уличную еду, то разгуляться есть где. Надеюсь, что ассортимент со временем станет больше, как это происходит с Muslya Bar, ведь БПШ совсем еще молодое.

Общая оценка – 7/10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева