БПШ – новий заклад від відомого ресторатора та засновника сім’ї ресторанів Gastro Family Дмитра Борисова. Чим дивують відвідувачів в БПШ та що пропонують спробувати – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

БПШ – це не звичайний кіоск в підземному переході або точка з шаурмою. БПШ – це новий демократичний заклад з вуличною їжею від відомого українського ресторатора.

Не секрет, що деякі заклади Дмитра Борисова славляться своєю фіксованою ціновою політикою (Білий налив – все по 29 грн, Остання Барикада – 19 грн, Muslya Bar – 39 грн) та великими чергами. БПШ – не виняток.

Чого ми хочемо? Більше смачної їжі. Ми хочемо шаурми. Розумієте, щоб добре підсмажені на вертикальному грилі шматки соковитої індички. Щоб кімчі, морква, сир, свіжа зелень та світ-чилі. Щоб висівковий лаваш. Щоб м-м-м, вау, хочу ще, – пишуть у мережі закладу.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію в новий заклад вуличної їжі БПШ.

Розташування

БПШ знаходиться на вул. Велика Васильківська, 21 (ст. м. Площа Льва Толстого). Раніше на цьому місці було WOG Cafe.

Розташування закладу вдале, оскільки локація доволі прохідна і дістатися буде не складно. Знайти заклад допоможе черга на вулиці, яка практично завжди тут вишиковується, а також вивіска БПШ.













БПШ: біляші, пончики або шаурма – заклад з вуличною їжею – Ситий в7 / 3 фотографии

Графік роботи БПШ – 10.00-23.00.

З паркуванням транспорту виникнуть труднощі, оскільки на узбіччі в центрі Києва складно знайти вільне місце.

Оцінка розташування – 8/10

Сервіс

Традиційно, як і в усіх подібних закладах Дмитра Борисова, на вході в БПШ зустрічає черга з охочих спробувати запропонований асортимент. Очікування в черзі може зайняти від 10 до 40 хвилин.

У БПШ самообслуговування – потрібно зробити замовлення, отримати чек та очікувати його приготування. У моєму випадку це зайняло до 10 хвилин.









БПШ: біляші, пончики або шаурма – заклад з вуличною їжею – Ситий в7 / 2 фотографии

Вільне місце також доведеться шукати самостійно, якщо вам пощастить та воно буде. Все ж персоналу, який допоможе в цьому питанні, мені не вистачило.

Сподобалося те, що кухня відкрита, є можливість простежити за приготуванням свого замовлення. Все охайно та чисто.

Персонал одягнений в єдину уніформу – футболки, головний убір та фартухи з логотипом БПШ. Головний убір – кепка, з-під якої, сподіваюся, не впаде чиєсь волосся.

















БПШ: біляші, пончики або шаурма – заклад з вуличною їжею – Ситий в7 / 4 фотографии

У спеку на першому поверсі не вистачає витяжок, навіть з відкритими дверима. Під час моїх відвідин у приміщенні був не особливо приємний запах.

Оцінка сервісу – 7/10

Інтер’єр

БПШ – це двоповерховий простір, в якому 64 посадкових місця. Основний зал знаходиться на першому поверсі, додатковий – в підвальному приміщенні.









БПШ: біляші, пончики або шаурма – заклад з вуличною їжею – Ситий в7 / 2 фотографии

Інтер’єр БПШ милий та цікавий, з проблисками лофту. Переважають світлі тони, але можна зустріти акцент і на чорну плитку.

Різнокольоровими декоративними пончиками прикрасили стіни з одного боку, так само знаходиться неонова емблема з назвою закладу. Іншу сторону займає кухня і зона видавання замовлень, а навпроти розташовані раковини, щоб відразу ж на місці можна було вимити руки.





















БПШ: біляші, пончики або шаурма – заклад з вуличною їжею – Ситий в7 / 5 фотографий

Розбавили простір квітами в горщиках, неоновими вивісками, підвісними люстрами та рожевими сходами, які ведуть в додатковий зал.













































БПШ: біляші, пончики або шаурма – заклад з вуличною їжею – Ситий в7 / 11 фотографий

Незважаючи на те, що посадкових місць не багато, вони різні – барні стільці і великі спільні столи, яскравий суцільний диван і місця для двох. Мінус – тісно. Влітку можна взяти їжу з собою та перекусити на вулиці, але взимку дуже холодно.

Спершу можна подумати, що наліпили все і відразу, але якщо придивитися, то все виглядає гармонійно, стильно та цікаво.

Зали не відрізняються один від одного, всюди простежується єдина концепція.

У всьому закладі акцент на рожевий неон, у вбиральні – на синій.













БПШ: біляші, пончики або шаурма – заклад з вуличною їжею – Ситий в7 / 3 фотографии

Оцінка інтер’єру – 9/10

Атмосфера

Атмосфера БПШ повністю відповідає своєму формату – вулична їжа, черги, шум.

На мій погляд, в додатковому залі затишніше, хоч я і зайняла місце на першому поверсі.

По-перше – немає черги, яка так чи інакше товпиться на вході в заклад і створює додатковий шум, по-друге – в підвальному залі менше місць, за рахунок чого простору здається більше.

Основний зал більш гучний, тому що там кухня і зона видавання замовлення, а оскільки приміщення не велике, це помітно.

Додатковий зал нагадав мені чимось печеру, тільки з сучасним інтер’єром та зручностями.

Оцінка атмосфери – 9/10

Кухня

Меню в БПШ маленьке і точно не для тих, хто стежить за фігурою.

В решті-решт, ми не хочемо рахувати калорії, ми хочемо пончиків. Флеш-бек в дитинство. Можна їсти, скільки хочеться. Можна все, – саме так кажуть у мережі закладу.

У БПШ пропонують біляш з м’ясом, пончики з цукровою пудрою або згущеним молоком, шаурму з птицею або вегетаріанську з овочами, курячий бульйон із зеленню, картопляні діпи та морозиво.

Освіжитися можна лимонадом, сидром або пивом БПШ, Айраном, Coca-Cola, соками в асортименті та шкаликом горілки. Найсміливішим тут пропонують Bloody Марічку зроби сам – томатний сік, горілка, спеції та приготування за власним рецептом.

Я замовила собі шаурму з птицею, бульйон, картопляні діпи, пончики зі згущеним молоком та пиво БПШ.

Шаурма з птицею – одна з головних страв БПШ, багато хто в черзі стоїть саме за нею. Тоненький лаваш, начинки в міру, в птиці немає прошарків жиру та шкурки, але м’ясо трохи сухе, відчувається свіжість інгредієнтів, а соус не тече по руках, тому що її подають у фольгованому пакеті.

Щоправда начинка для шаурми зберігається в пластикових контейнерах, а як же гастрономічні ємності?

Багато негативних відгуків з приводу того, що в шаурмі багато капусти, але мало птиці. Не знаю, як іншим, але мені всього було достатньо.

Шаурму я запила пивом БПШ, нічого авторського та незвичайного в ньому не відчула.









БПШ: біляші, пончики або шаурма – заклад з вуличною їжею – Ситий в7 / 2 фотографии

Пончики зі згущеним молоком – в порції шість невеликих пончиків, які политі згущеним молоком. Незважаючи на те, що нічого незвичайного в них немає, вони все ж смачні. Трохи жирні, але це логічно, тому що готуються в олії.

Картопляні діпи – чимось нагадують діпи з McDonald’s. Смачна та соковита картопля. Під час замовлення пропонують два соуси на вибір – майонез та кетчуп, але не попереджають, що перший йде з часником.

За рахунок того, що картопляні діпи гарячі, то майонез, яким зверху мені їх полили, просто зварився.

Бульйон із зеленню – подається в склянці. Звичайна вода з петрушкою – більше нічого. Юшка на смак нагадує мівіну. В цілому, легко та цікаво, але ситості не додає.

Оцінка кухні – 7/10

Цінова політика

За умовами спецпроекту у мене є 7€ (220 грн). За своє замовлення я заплатила 155 грн. Вражає, чи не так?

Меню в БПШ ділиться на три позиції – 19 грн, 29 грн і 39 грн.

Біляш з м’ясом – 29 грн, пончики – 19 грн, шаурма – 39 грн, картопляні діпи – 29 грн, морозиво – 19 грн.

Лимонад – 29 грн, айран – 29 грн, пиво БПШ або сидр – 39 грн, Coca-cola – 29 грн, сік – 39 грн, горілка – 39 грн, Bloody Марічка – 78 грн.

Ціни в БПШ дуже демократичні і це не може не радувати, але не варто забувати про співвідношення ціни та якості.

Оцінка цінової політики – 9/10

Загальне враження

БПШ – це гарна знахідка для тих, хто любить вуличну їжу їсти не на ходу, а спокійно сидячи в закладі.

Дмитро Борисов відомий ресторатор та йому можна довіряти, але не впевнена, що це місце стане таким відвідуваним, як, наприклад, його ж Muslya Bar.

Розумію, що це різне порівняння, але в Muslya Bar хочеться повертатися, а в БПШ – ні, тому що нічим не чіпляє. Меню маленьке, а стояти величезну чергу за шаурмою або за біляшем не хочеться. Якщо опор на вуличну їжу, то розгулятися є де. Сподіваюся, що асортимент згодом стане більшим, як це відбувається з Muslya Bar, адже БПШ ще зовсім молодий.

Загальна оцінка – 8/10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва