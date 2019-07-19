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Факты / Украина / Общество

Мать была на заработках: в Донецкой области девочка забеременела от дедушки

В Донецкой области дедушка насиловал свою внучку, пока мать ездила на заработки в Польшу. В результате многочисленных половых актов девочка забеременела.

Мать была на заработках: в Донецкой области девочка забеременела от дедушки

В Донецкой области 64-летний дедушка насиловал свою внучку, пока мать ездила на заработки.

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что девочка рассказала обо всем только тогда, коли врачи вызвали полицию..

В связи с тяжелым материальным положением 30-летняя мать периодически выезжала на заработки в Польшу, свою дочь оставляла на родителей сожителя.

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– После улучшения материального положения мама забрала ребенка к себе в Гданьск, где через некоторое время по направлению учебного заведения ребенка направили в местную больницу, где было установлено беременность сроком 7 месяцев, – говорится в сообщении.

Она родила девочку в роддоме Гданьска.

По факту изнасилования полиция разыскивает мужчину, который скрылся с места жительства.

Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?

  • Да 95%, 5322 голоса
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Всего голосов: 5592

Напомним, на Луганщине отец пытался изнасиловать 5-летнюю дочь.

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