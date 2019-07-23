Компания Uber запустила Shuttle с Троещины. Список остановок по этому маршруту, читайте в материале Фактов ICTV.

На Uber Shuttle стал доступен новый маршрут с Троещины, автобусы будут ездить на Печерск и Подол каждые 15 минут, а большинство маршрутов доступны с 7.00 до 21.00.

Стоимость проезда будет зависеть от расстояния: 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км и 30 грн — свыше 16 км. На новом маршруте у автобуса будет 19 остановок:

Троещина:

проспект Владимира Маяковского, 97/15;

проспект Владимира Маяковского, 85;

проспект Владимира Маяковского, 73А;

проспект Владимира Маяковского, 43/2;

проспект Владимира Маяковского, 17;

проспект Генерала Ватутина, 11;

проспект Генерала Ватутина.

Оболонь:

проспект Степана Бандеры, 23.

Подол:

улица Новоконстантиновская, 15/5;

улица Новоконстантиновская, 1В;

улица Константиновская, 71;

улица Константиновская, 31;

Контрактовая площадь, 1;

улица Петра Сагайдачного.

Старый Киев:

улица Крещатик, 12;

улица Крещатик, 46А.

Бессарабка:

улица Бассейная, 10.

Печерск:

улица Мечникова, 8.

Читайте: Uber Shuttle в Киеве: график и маршруты

Напомним, пользователи смогут забронировать место в микроавтобусе Uber Shuttle через приложение Uber.