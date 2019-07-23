Компания Uber запустила Shuttle с Троещины. Список остановок по этому маршруту, читайте в материале Фактов ICTV.
На Uber Shuttle стал доступен новый маршрут с Троещины, автобусы будут ездить на Печерск и Подол каждые 15 минут, а большинство маршрутов доступны с 7.00 до 21.00.
Стоимость проезда будет зависеть от расстояния: 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км и 30 грн — свыше 16 км. На новом маршруте у автобуса будет 19 остановок:
Троещина:
- проспект Владимира Маяковского, 97/15;
- проспект Владимира Маяковского, 85;
- проспект Владимира Маяковского, 73А;
- проспект Владимира Маяковского, 43/2;
- проспект Владимира Маяковского, 17;
- проспект Генерала Ватутина, 11;
- проспект Генерала Ватутина.
Оболонь:
- проспект Степана Бандеры, 23.
Подол:
- улица Новоконстантиновская, 15/5;
- улица Новоконстантиновская, 1В;
- улица Константиновская, 71;
- улица Константиновская, 31;
- Контрактовая площадь, 1;
- улица Петра Сагайдачного.
Старый Киев:
- улица Крещатик, 12;
- улица Крещатик, 46А.
Бессарабка:
- улица Бассейная, 10.
Печерск:
- улица Мечникова, 8.
Читайте: Uber Shuttle в Киеве: график и маршруты
Напомним, пользователи смогут забронировать место в микроавтобусе Uber Shuttle через приложение Uber.