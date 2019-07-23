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Факты / Украина / Общество

Uber Shuttle запустил маршрут с Троещины – список остановок и цены

Компания Uber запустила Shuttle с Троещины. Список остановок по этому маршруту, читайте в материале Фактов ICTV.

Uber Shuttle в Киеве

На Uber Shuttle стал доступен новый маршрут с Троещины, автобусы будут ездить на Печерск и Подол каждые 15 минут, а большинство маршрутов доступны с 7.00 до 21.00.

Стоимость проезда будет зависеть от расстояния: 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км и 30 грн — свыше 16 км. На новом маршруте у автобуса будет 19 остановок:

Троещина:

  • проспект Владимира Маяковского, 97/15;
  • проспект Владимира Маяковского, 85;
  • проспект Владимира Маяковского, 73А;
  • проспект Владимира Маяковского, 43/2;
  • проспект Владимира Маяковского, 17;
  • проспект Генерала Ватутина, 11;
  • проспект Генерала Ватутина.

Оболонь:

  • проспект Степана Бандеры, 23.

Подол:

  • улица Новоконстантиновская, 15/5;
  • улица Новоконстантиновская, 1В;
  • улица Константиновская, 71;
  • улица Константиновская, 31;
  • Контрактовая площадь, 1;
  • улица Петра Сагайдачного.

Старый Киев:

  • улица Крещатик, 12;
  • улица Крещатик, 46А.

Бессарабка:

  • улица Бассейная, 10.

Печерск:

  • улица Мечникова, 8.

Читайте: Uber Shuttle в Киеве: график и маршруты

Напомним, пользователи смогут забронировать место в микроавтобусе Uber Shuttle через приложение Uber.

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