Компанія Uber запустила Shuttle з Троєщини. Список зупинок по цьому маршруту, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На Uber Shuttle став доступний новий маршрут з Троєщини, автобуси їздитимуть на Печерськ і Поділ кожні 15 хвилин, а більшість маршрутів доступні з 7.00 до 21.00.

Вартість проїзду залежатиме від відстані: 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км і 30 грн – понад 16 км. На новому маршруті буде 19 зупинок:

Троєщина:

проспект Володимира Маяковського, 97/15;

проспект Володимира Маяковського, 85;

проспект Володимира Маяковського, 73-А;

проспект Володимира Маяковського, 43/2;

проспект Володимира Маяковського, 17;

проспект Генерала Ватутіна, 11;

проспект Генерала Ватутіна.

Оболонь:

проспект Степана Бандери, 23.

Поділ:

вулиця Новокостянтинівська, 15/5;

вулиця Новокостянтинівська, 1В;

вулиця Костянтинівська, 71;

вулиця Костянтинівська, 31;

Контрактова площа, 1;

вулиця Петра Сагайдачного.

Старий Київ:

вулиця Хрещатик, 12;

вулиця Хрещатик, 46А.

Бесарабка:

вулиця Басейна, 10.

Печерськ:

вулиця Мечникова, 8.

Читайте: Uber Shuttle в Києві: графік і маршрути

Нагадаємо, користувачі зможуть забронювати місце в мікроавтобусі Uber Shuttle через додаток Uber.