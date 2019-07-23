Компанія Uber запустила Shuttle з Троєщини. Список зупинок по цьому маршруту, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На Uber Shuttle став доступний новий маршрут з Троєщини, автобуси їздитимуть на Печерськ і Поділ кожні 15 хвилин, а більшість маршрутів доступні з 7.00 до 21.00.
Вартість проїзду залежатиме від відстані: 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км і 30 грн – понад 16 км. На новому маршруті буде 19 зупинок:
Троєщина:
- проспект Володимира Маяковського, 97/15;
- проспект Володимира Маяковського, 85;
- проспект Володимира Маяковського, 73-А;
- проспект Володимира Маяковського, 43/2;
- проспект Володимира Маяковського, 17;
- проспект Генерала Ватутіна, 11;
- проспект Генерала Ватутіна.
Оболонь:
- проспект Степана Бандери, 23.
Поділ:
- вулиця Новокостянтинівська, 15/5;
- вулиця Новокостянтинівська, 1В;
- вулиця Костянтинівська, 71;
- вулиця Костянтинівська, 31;
- Контрактова площа, 1;
- вулиця Петра Сагайдачного.
Старий Київ:
- вулиця Хрещатик, 12;
- вулиця Хрещатик, 46А.
Бесарабка:
- вулиця Басейна, 10.
Печерськ:
- вулиця Мечникова, 8.
Читайте: Uber Shuttle в Києві: графік і маршрути
Нагадаємо, користувачі зможуть забронювати місце в мікроавтобусі Uber Shuttle через додаток Uber.