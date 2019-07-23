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Факти / Україна / Суспільство

Uber Shuttle запустив маршрут з Троєщини – список зупинок і ціни

Компанія Uber запустила Shuttle з Троєщини. Список зупинок по цьому маршруту, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Uber Shuttle в Киеве

На Uber Shuttle став доступний новий маршрут з Троєщини, автобуси їздитимуть на Печерськ і Поділ кожні 15 хвилин, а більшість маршрутів доступні з 7.00 до 21.00.

Вартість проїзду залежатиме від відстані: 15 грн до 8 км, 20 грн до 12 км, 25 грн до 16 км і 30 грн – понад 16 км. На новому маршруті буде 19 зупинок:

Троєщина:

  • проспект Володимира Маяковського, 97/15;
  • проспект Володимира Маяковського, 85;
  • проспект Володимира Маяковського, 73-А;
  • проспект Володимира Маяковського, 43/2;
  • проспект Володимира Маяковського, 17;
  • проспект Генерала Ватутіна, 11;
  • проспект Генерала Ватутіна.

Оболонь:

  • проспект Степана Бандери, 23.

Поділ:

  • вулиця Новокостянтинівська, 15/5;
  • вулиця Новокостянтинівська, 1В;
  • вулиця Костянтинівська, 71;
  • вулиця Костянтинівська, 31;
  • Контрактова площа, 1;
  • вулиця Петра Сагайдачного.

Старий Київ:

  • вулиця Хрещатик, 12;
  • вулиця Хрещатик, 46А.

Бесарабка:

  • вулиця Басейна, 10.

Печерськ:

  • вулиця Мечникова, 8.

Читайте: Uber Shuttle в Києві: графік і маршрути

Нагадаємо, користувачі зможуть забронювати місце в мікроавтобусі Uber Shuttle через додаток Uber.

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