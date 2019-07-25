Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы внешней разведки. Что известно о Екатерине Слядневой и ее расследованиях – в материале Фактов ICTV.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил 33-летнюю Екатерину Слядневу заместителем главы Службы внешней разведки.

Она стала первой женщиной в Украине, которая заняла руководящую должность разведывательного органа.

В Службе внешней разведки отметили, что Сляднева – профессиональный юрист, работала в органах прокуратуры, последние полтора года в службе отвечала за правовое обеспечение ее деятельности.

– Функциональные обязанности Екатерины Слядневой будут связаны с поддержанием связей с органами власти, юридическим и финансовым сопровождением деятельности СВРУ, вопросами социальной защиты сотрудников разведки, – отметили в Службе внешней разведки.

Сляднева возглавляла рабочую группу по разработке проекта нового закона О разведке, который призван устранить недостатки, разграничить полномочия и обязанности разведорганов государства, а также создать законодательную основу практического взаимодействия со службами стран НАТО и ЕС.

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Также известно, что Сляднева занималась в 2012 году расследованием массовой гибели пчел в Запорожской области.

Ранее она была заместителем начальника управления надзором по уголовным делам прокуратуры Киева.

Екатерина Сляднева училась во Львовском университете бизнеса и права по специальности судоустройства, прокуратуры и адвокатуры.

К слову, 19 июля президент Владимир Зеленский освободил Валерия Чалого и десять других послов.