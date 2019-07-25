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Факти / Україна / Суспільство

Катерина Сляднєва: досьє на першу жінку у керівництві розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Що відомо про Катерину Сляднєву та її розслідування – у матеріалі Фактів ICTV.

Катерина Сляднєва: досьє на першу жінку у керівництві розвідки

Президент України Володимир Зеленський своїм указом  призначив 33-річну Катерину Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Вона стала першою жінкою в Україні, яка посіла керівну посаду розвідувального органу.

У Службі зовнішньої розвідки зазначили, що Сляднєва – професійний юрист, працювала в органах прокуратури, останні півтора року у службі відповідала за правове забезпечення її діяльності.

– Функціональні обов’язки Катерини Сляднєвої будуть пов’язані з підтриманням зв’язків з органами влади, юридичним і фінансовим супроводженням діяльності СЗРУ, питаннями соціального захисту співробітників розвідки, – зазначили у Службі зовнішньої розвідки.

Сляднєва очолювала робочу групу з опрацювання проекту нового закону Про розвідку, який покликаний усунути недоліки, розмежувати повноваження та обов’язки розвідорганів держави, а також створити законодавче підґрунтя практичній взаємодії зі службами країн НАТО та ЄС.

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Також відомо, що Сляднєва займалася у 2012 році розслідуванням масової загибелі бджіл у Запорізькій області.

Раніше вона була заступником начальника управління нагляду у кримінальних справах прокуратури Києва.

Катерина Сляднєва навчалася у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю Судоустрій, прокуратура та адвокатура.

До слова, 19 липня президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Чалого і десятьох інших послів.

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