Посольство США в Украине приветствовало решение Украины отпустить экипаж задержанного российского танкера.

Посольство Соединенных Штатов Америки приветствует решение Украины о задержании российского танкера в порту Измаила, а в последствии освобождения его экипажа.

В посольстве отметили, то, как повела себя Украина, показывает, что новая власть намерена защищать интересы страны в соответствии с международными нормами.

– То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров, – говорится в сообщении.

Ukraine’s handling of yesterday’s ship incident suggests the new administration is focused on protecting the country’s interests not only firmly, but also in accordance with international norms and humanely. This sets a good precedent for the peaceful resolution of disputes. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 июля 2019 г.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу.

Читайте: Реакция РФ на задержание танкера NEYMA

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдового буксира Яны Капу, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.