Посольство Соединенных Штатов Америки приветствует решение Украины о задержании российского танкера в порту Измаила, а в последствии освобождения его экипажа.

В посольстве отметили, то, как повела себя Украина, показывает, что новая власть намерена защищать интересы страны в соответствии с международными нормами.

Ukraine’s handling of yesterday’s ship incident suggests the new administration is focused on protecting the country’s interests not only firmly, but also in accordance with international norms and humanely. This sets a good precedent for the peaceful resolution of disputes.

