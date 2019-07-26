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Факты / Украина / Политика

США поддержали действия Украины в отношении российского танкера NEYMA

Посольство США в Украине приветствовало решение Украины отпустить экипаж задержанного российского танкера.

Російський танкер NIKA SPIRIT

Посольство Соединенных Штатов Америки приветствует решение Украины о задержании российского танкера в порту Измаила, а в последствии освобождения его экипажа.

В посольстве отметили, то, как повела себя Украина, показывает, что новая власть намерена защищать интересы страны в соответствии с международными нормами.

– То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами.

Это хороший прецедент для мирного разрешения споров, – говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу.

Читайте: Реакция РФ на задержание танкера NEYMA

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдового буксира Яны Капу, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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