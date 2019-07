Посольство Сполучених Штатів Америки вітає рішення України щодо затримання російського танкера у порту Ізмаїла, а опісля його звільнення.

У посольстві зазначили, що те, як повела себе Україна, показує, що нова влада має намір захищати інтереси країни відповідно до міжнародних норм.

Ukraine’s handling of yesterday’s ship incident suggests the new administration is focused on protecting the country’s interests not only firmly, but also in accordance with international norms and humanely. This sets a good precedent for the peaceful resolution of disputes.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 июля 2019 г.