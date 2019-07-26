Посольство США в Україні привітало рішення України відпустити екіпаж затриманого російського танкера.

Посольство Сполучених Штатів Америки вітає рішення України щодо затримання російського танкера у порту Ізмаїла, а опісля його звільнення.

У посольстві зазначили, що те, як повела себе Україна, показує, що нова влада має намір захищати інтереси країни відповідно до міжнародних норм.

– Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів, – йдеться у повідомленні.

Ukraine’s handling of yesterday’s ship incident suggests the new administration is focused on protecting the country’s interests not only firmly, but also in accordance with international norms and humanely. This sets a good precedent for the peaceful resolution of disputes. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 июля 2019 г.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

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25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів Бердянськ і Нікополь і рейдового буксира Яни Капу, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі.

Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.