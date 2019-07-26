Владимир Зеленский встретился со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и Постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.
Владимир Зеленский встретился с Куртом Волкером и Гордоном Сондландом.
Президент Украины поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
тороны обсудили текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.
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Политики надеются, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.
Напомним, Волкер заявлял, что продление ареста моряков и указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса – это попытка давления Кремля на Владимира Зеленского.