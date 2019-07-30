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Факты / Украина

Электронные выборы и перепись: в Украине появится единый портал админуслуг

В Украине усовершенствуют работу государственных реестров, современных средств электронной идентификации и предоставления электронных админуслуг.

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Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля подписал указ №558/2019 О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам.

Документом прежде всего предусмотрен полный аудит государственных реестров.

Их пока более 350, и большинство из них неэффективны и непрозрачны, что является главной причиной рейдерства и коррупции в предоставлении государственных услуг, отмечают в Офисе президента.

Кроме того, предполагается открытие единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получить доступ к информации о себе в госреестрах (об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетные электронные госуслуги.

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Также указом предусмотрена реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка – еМалятко, регистрацией его места жительства, регистрацией физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта, проверкой наличия у водителя документов и тому подобное.

В целом сформирован перечень из 200 важнейших услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь ввести их предоставление в режиме онлайн.

Среди них – введение электронных выборов и электронной переписи населения.

Кстати, с ноября 2018 года в Украине действует электронная подпись, электронная идентификация, электронная печать и электронная отметка времени.

Источник: Офис Президента

Фото: Pixabay

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