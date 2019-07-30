В Україні удосконалять роботу державних реєстрів, сучасних засобів електронної ідентифікації та надання електронних адмінпослуг.

Президент України Володимир Зеленський 29 липня підписав указ №558/2019 Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг.

Документом передусім передбачено повний аудит державних реєстрів.

Їх наразі понад 350, і більшість з них неефективні та непрозорі, що є головною причиною рейдерства та корупції у наданні державних послуг, зазначають в Офісі президента.

Окрім того, передбачається відкриття єдиного веб-порталу електронних послуг, де українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе у держреєстрах (про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та пріоритетні електронні державні послуги.

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Також указом передбачена реалізація електронних послуг, пов’язаних із народженням дитини – єМалятко, реєстрацією її місця проживання, реєстрацією фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта, перевіркою наявності у водія документів тощо.

Загалом сформовано перелік з 200 найважливіших послуг для громадян і бізнесу, щоб першочергово запровадити їхнє надання в режимі онлайн.

Серед них – і запровадження електронних виборів та електронного перепису населення.

До речі, з листопада 2018 року в Україні діє електронний підпис, електронна ідентифікація, електронна печатка та електронна позначка часу.