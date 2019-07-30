Президент Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на пост главы Киевской городской государственной администрации.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан во время пресс-конференции заявил, что на рассмотрении президента Владимира Зеленского находится несколько кандидатур на пост главы КГГА, среди которых и действующий руководитель Виталий Кличко.

– Насколько мне известно, сегодня есть несколько кандидатур на должность главы КГГА. Притом это политическое решение, и политическая ответственность президента, – сказал Богдан.

По его словам, он сообщал Кличко, что тот является одним из претендентов.

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Богдан добавил, что нынешний руководитель КГГА может быть переназначен, если народ и власть увидят изменение положения дел в столице.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что высказывания Андрея Богдана являются подборкой домыслов и сплетен.