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Факти / Україна

Зеленський розглядає кілька кандидатур на пост голови КМДА – Богдан

Президент Володимир Зеленський розглядає кілька кандидатур на пост голови Київської міської державної адміністрації.

Зеленський розглядає кілька кандидатур на пост голови КМДА – Богдан

Керівник Офісу президента Андрій Богдан під час прес-конференції заявив, що на розгляді президента Володимира Зеленського знаходиться кілька кандидатур на пост голови КМДА, серед яких і діючий керівник Віталій Кличко.

– Наскільки мені відомо, сьогодні є кілька кандидатур на посаду голови КМДА. Притому це політичне рішення, і політична відповідальність президента, – сказав Богдан.

За його словами, він повідомляв Кличко, що той є одним з претендентів.

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Богдан додав, що нинішній керівник КМДА може бути перепризначений, якщо народ і влада побачать зміну стану справ у столиці.

До слова, мер Києва Віталій Кличко заявив, що висловлювання Андрія Богдана є добіркою домислів і пліток.

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