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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Комуналка и переводы: НБУ внедряет платежи по QR-коду

Нацбанк разработал правила, после внедрения которых, в Украине появится возможность переводить деньги с помощью QR-кода.

Комуналка и переводы: НБУ внедряет платежи по QR-коду

Перевод средств с одного банковского счета на другой с помощью QR-кода станет возможным благодаря новым правилам, которые разработали в Национальном банке Украины.

Они начнут работать после того, как в Украине введут международный стандарт номера банковского счета (IBAN).

Кроме того, украинцы смогут с помощью QR-кода оплачивать покупки и услуги (в том числе коммуналку).

Подобные расчеты осуществляются в одно касание и требуют мобильного приложения на смартфоне.

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Сейчас правила находятся на этапе обсуждения и будут утверждены после 15 августа.

Напомним, Нацбанк планирует внедрить меры по сужению сферы использования наличных денег.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

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