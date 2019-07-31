Нацбанк розробив правила, після впровадження яких, в України з’явиться можливість переказувати гроші за допомогою QR-коду.

Переказ коштів з одного банківського рахунку на інший за допомогою QR-коду стане можливим завдяки новим правилам, які розробили у Національному банку України.

Вони почнуть працювати після того, як в Україні запровадять міжнародний стандарт номеру банківського рахунку (IBAN).

Крім того, українці зможуть за допомогою QR-коду оплачувати покупки та послуги (в тому числі комуналку).

Подібні розрахунки здійснюються в один дотик і потребують мобільного додатку на смартфоні.

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Наразі правила перебувають на етапі обговорення та будуть затверджені після 15 серпня.

Нагадаємо, Нацбанк планує впровадити заходи зі звуження сфери використання готівки.