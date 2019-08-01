В Верховной Раде IX созыва будет 424 народных депутата. Полный список депутатов Верховной Рады читайте на Фактах ICTV.

По результатам парламентских выборов 2019, в Верховной Раде IX созыва представители пяти партий смогут сформировать фракции.

Партия Слуга народа провела наибольшее количество депутатов – 254. От оппозиционным платформы – За жизнь в парламент прошли 43 народных избранника. Представителей Батькивщины будет 26, а от Европейской солидарности – 25. Еще 20 нардепов проходят от партии Голос.

Читайте: Депутаты в Верховной Раде IX созыва: состав по фракциям и мажоритарке

Также в парламенте будут представители от Оппозиционного блока, Свободы, Самопомощи, Единого центра и Белой Церкви вместе.

Список депутатов Верховной Рады IX созыва публикуют Факты ICTV.

По партийным спискам:

Слуга народа – 124 депутата

Разумков Дмитрий Стефанчук Руслан Венедиктова Ирина Арахамия Давид Янченко Галина Федоров Михаил Корниенко Александр Красносельская Анастасия Ткаченко Александр Беленюк Жан Бабак Сергей Криклий Владислав Шуляк Елена Наталуха Дмитрий Ясько Елизавета Оржель Алексей Герус Андрей Радуцкий Михаил Монастырский Денис Гетманцев Даниил Малюська Денис Холодов Андрей Лерос Гео Кальченко Сергей Ткаченко Максим Чернев Егор Юраш Святослав Сушко Павел Верещук Ирина Кубраков Александр Елена Коробкова Диденко Юлия Соломчук Дмитрий Ананченко Михаил Коваленко Анна Неклюдов Владлен Кривошеев Игорь Ионушас Сергей Завитневич Александр Струневич Вадим Воронов Владимир Аристов Юрий Кисель Юрий Галайчук Вадим Ковалев Артем Стернийчук Валерий Михайлюк Галина Бабий Роман Качура Александр Новосад Анна Культенко Артем Марусяк Олег Кириченко Николай Третьякова Галина Халимон Павел Мошенец Елена Саладуха Ольга Коваль Ольга Загоруйко Алина Бондаренко Олег Крячко Михаил Бардина Марина Марченко Людмила Юнаков Иван Володина Дарья Савченко Ольга Гринчук Оксана Казак Владимир Лысюк Андрей Сова Александр Боярчук Роман Ватрас Владимир Мулик Роман Тарасов Олег Костюх Анатолий Брагарь Евгений Безгин Виталий Кавун Ольга Салийчук Александр Репина Элла Пушкаренко Арсений Заблоцкий Марьян Клочко Андрей Овчинникова Юлия Мережко Александр Устенко Алексей Кабанов Александр Вениславский Федор Булах Лада Петруняк Евгений Мариковский Александр Федиенко Александр Мотовиловець Андрей Колесник Анна Богуцкая Елизавета Нагаевский Артем Потураев Никита Якименко Павел Соколов Михаил Кунаев Артем Вяхирь Дмитрий Павлюк Максим Мокан Василий Подласый Роксолана Торохтий Богдан Дмитриева Оксана Шол Маргарита Костин Андрей Горбенко Руслан Жупанин Андрей Тистик Ростислав Кравчук Евгения Яковлева Нелли Гривко Сергей Павловский Петр Аллахвердиева Ирина Винтоняк Елена Заславский Юрий Задорожный Андрей Шипайло Остап Шинкаренко Иван Совгиря Ольга Крейденко Владимир Тарасенко Тарас

Оппозиционная платформа – За жизнь – 37 депутатов

Бойко Юрий Рабинович Вадим Медведчук Виктор Королевская Наталья Левочкин Сергей Нимченко Василий Шуфрич Нестор Ларин Сергей Дунаев Сергей Козак Тарас Столар Вадим Иоффе Юлий Папиев Михаил Абрамович Игорь Исаенко Дмитрий Скорик Николай Суркис Григорий Кисилев Игорь Загородний Юрий Бурмич Анатолий Левочкина Юлия Колтунович Александр Мамка Григорий Кальцев Владимир Павленко Юрий Приходько Наталья Черный Виктор Борт Виталий Макаренко Михаил Волошин Олег Плачков Татьяна Пузанов Александр Мамоян Чисто Кива Илья Кузьмин Ренат Качный Александр Славицкяа Антонина

Батькивщина – 24 депутата

Тимошенко Юлия Тарута Сергей Наливайченко Валентин Соболев Сергей Кондратюк Елена Кириленко Иван Кожемякин Андрей Немыря Григорий Власенко Сергей Дубиль Валерий Абдуллин Александр Крулько Иван Лабунская Анжелика Бондарев Константин Цимбалюк Михаил Данилов Виталий Белькова Ольга Кучеренко Алексей Николаенко Андрей Волынец Михаил Пузийчук Андрей Шкрум Алена Кабаченко Владимир Ивченко Вадим

Европейская солидарность – 23 депутата

Порошенко Петр Парубий Андрей Геращенко Ирина Забродский Михаил Федина София Джемилев Мустафа Зинкевич Яна Чийгоз Ахтем Синютка Олег Климпуш-Цинцадзе Иванна Герасимов Артур Кубив Степан Фриз Ирина Южанина Нина Луценко Ирина Сюмар Виктория Арьев Владимир Павленко Ростислав Величкович Николай Алексеев Сергей Князевич Руслан Саврасов Максим Ионова Мария

Голос – 17 депутатов

Вакарчук Святослав Клименко Юлия Рудик Кира Железняк Ярослав Устинова Александра Макаров Олег Юрчишин Ярослав Рахманин Сергей Бобровская Соломия Стефанишина Ольга Цабаль Владимир Осадчук Андрей Костенко Роман Лозинский Роман Совсун Инна Василенко Леся Умеров Рустем

По мажоритарным округам

Слуга народа – 130 депутатов

ОИО №11. Пашковский Максим

ОИО №12. Драбовский Анатолий

ОИО №14. Борзова Ирина

ОИО №20. Вячеслав Рублев

ОИО №24. Кисилевский Дмитрий

ОИО №25. Бужанский Максим

ОИО №26. Нестеренко Кирилл

ОИО №27. Медяник Вячеслав

ОИО №28. Мисягин Юрий

ОИО №29. Демченко Сергей

ОИО №30. Личман Анна

ОИО №31. Захарченко Владимир

ОИО №32. Криворучкина Елена

ОИО №33. Корявченков Юрий

ОИО №34. Черный Дмитрий

ОИО №35. Герман Денис

ОИО №36. Каптелов Роман

ОИО №38. Бородин Владислав

ОИО №39. Северин Сергей

ОИО №40. Трухин Александр

ОИО №62. Герасименко Игорь

ОИО №63. Кицак Богдан

ОИО №65. Костюк Дмитрий

ОИО №66. Грищенко Татьяна

ОИО №67. Кузьминых Сергей

ОИО №70. Лаба Михаил

ОИО №74. Касай Геннадий

ОИО №75. Соха Роман

ОИО №76. Шевченко Евгений

ОИО №77. Штепа Сергей

ОИО №79. Яцык Юлия

ОИО №81. Мельник Павел

ОИО №82. Никитина Марина

ОИО №84. Фрис Игорь

ОИО №85. Прощук Эдуард

ОИО №86. Матусевич Александр

ОИО №87. Андреевич Зиновий

ОИО №89. Тимофийчук Владимир

ОИО №91. Дунды Олег

ОИО №92. Колюх Валерий

ОИО №93. Скороход Анна

ОО №94. Дубинский Александр

ОИО №95. Горобец Александр

ОИО №96. Василевская-Смаглюк Ольга

ОИО №97. Галушко Николай

ОИО №98. Бунин Сергей

ОИО №99. Дануца Александр

ОИО №100. Мурдо Игорь

ОИО №101. Кузбит Юрий

ОИО №103. Воронько Олег

ОИО №106. Кузнецов Алексей

ОИО №121. Саламаха Орест

ОИО №124. Камельчук Юрий

ОИО №127. Пасечный Александр

ОИО №128. Хайду Александр

ОИО №129. Копытин Игорь

ОИО №130. Негулевский Игорь

ОИО №131. Чорноморов Артем

ОИО №132. Дырдин Максим

ОИО №133. Дмитрук Артем

ОИО №134. Колев Олег

ОИО №135. Леонов Алексей

ОИО №136. Горенюк Александр

ОИО №138. Чернявский Степан

ОИО №139. Васильковский Игорь

ОИО №140. Колебошин Сергей

ОИО №141. Ткаченко Александр

ОИО №144. Налетов Дмитрий

ОИО №145. Боблях Андрей

ОИО №148. Ляшенко Анастасия

ОИО №149. Касай Константин

ОИО №150. Мовчан Алексей

ОО №151. Березин Максим

ОИО №152. Ковальчук Александр

ОИО №153. Иванисов Роман

ОИО №154. Аликсийчук Александр

ОИО №156. Литвиненко Сергей

ОИО №157. Рябуха Татьяна

ОИО №158. Васильев Игорь

ОИО №161. Гузенко Максим

ОИО №162. Задорожный Николай

ОИО №163. Богданец Андрей

ОИО №164. Васильев Игорь

ОИО №167. Гевко Владимир

ОИО №168. Мезенцева Мария

ОИО №169. Куницкий Александр

ОИО №170. Одарченко Андрей

ОИО №171. Кинзбурская Виктория

ОИО №172. Здебской Юрий

ОИО №173. Бакумов Александр

ОИО №175. Пивоваров Евгений

ОИО №177. Любота Дмитрий

ОИО №178. Литвинов Александр

ОИО №179. Кучер Алексей

ОИО №180. Красов Алексей

ОИО №181. Микиша Дмитрий

ОИО №182. Павлиш Павел

ОИО №183. Вагнер Виктория

ОИО №185. Иванов Владимир

ОИО №186. Ковалев Алексей

ОИО №187. Стефанчук Николай

ОИО №189. Копанчук Елена

ОИО №190. Жмеренецкий Алексей

ОИО №193. Марчук Игорь

ОИО №194. Шпак Любовь

ОИО №195. Арсенюк Олег

ОИО №196. Стрихарский Андрей

ОИО №197. Скичко Александр

ОИО №199. Нагорняк Сергей

ОИО №201. Лис Елена

ОИО №202. Заремский Максим

ОИО №203. Мазурашу Георгий

ОИО №204. Божик Валерий

ОИО №205. Семинский Олег

ОИО №206. Поляков Антон

ОИО №207. Зуев Максим

ОИО №209. Зуб Валерий

ОИО №211. Юрченко Александр

ОИО №212. Перебийнис Максим

ОИО №213. Дубнов Артем

ОИО №214. Швец Сергей

ОИО №215. Яременко Богдан

ОИО №216. Леся Забуранная

ОИО №217. Безуглая Марьяна

ОИО №218. Гурин Дмитрий

ОИО №219. Тищенко Николай

ОИО №220. Бондарь Анна

ОИО №221. Пуртова Анна

ОИО №222. Грищук Роман

ОИО №223. Буймистер Людмила

Самовыдвиженцы – 46 депутатов

ОИО №13. Юрчишин Петр

ОИО №15. Билозир Лариса

ОИО №16. Вацак Геннадий

ОИО №17. Кучер Николай

ОИО №19. Игорь Гузь

ОИО №21. Ивахив Степан

ОИО №22. палка Игорь

ОИО №23. Констанкевич Ирина

ОИО №37. Шпенов Дмитрий

ОИО №48. Ефимов Максим

ОИО №51. Ковалев Александр

ОИО №60. Лубинець Дмитрий

ОИО №64. Арешонков Владимир

ОИО №68. Хорват Роберт

ОИО №71. Валерий Лунченко

ОИО №72. Путевки Василий

ОИО №73. Поляк Владислав

ОИО №80. Минько Сергей

ОИО №88. Иванчук Андрей

ОИО №102. Довгий Олесь

ОИО №107. Сухов Александр

ОИО №112. Вельможный Сергей

ОИО №114. Шахов Сергей

ОИО №120. Дубневич Ярослав

ОИО №123. Батенко Тарас

ОИО №125. Лопушанский Андрей

ОИО №126. Кот Андрей

ОИО №137. Гончаренко Алексей

ОИО №142. Киссе Антон

ОИО №143. Урбанский Анатолий

ОИО №146. Шаповалов Юрий

ОИО №147. Кулинич Олег

ОИО №155. Мьялик Виктор

ОИО №159. Деркач Андрей

ОИО №160. Молоток Игорь

ОИО №165. Чайковский Иван

ОИО №166. Люшняк Николай

ОИО №174. Фельдман Александр

ОИО №184. Колихаев Виктор

ОИО №188. Лабазюк Сергей

ОИО №191. Бондарь Виктор

ОИО №192. Герега Александр

ОИО №198. Рудик Сергей

ОИО №200. Яценко Антон

ОИО №208. Давыденко Валерий

ОИО №210. Коровченко Сергей

Оппозиционная платформа – За жизнь – шесть депутатов

ОИО №46. Христенко Федор

ОИО №47. солод Юрий

ОИО №49. Гнатенко Валерий

ОИО №59. мороз Владимир

ОИО №78. Пономарев Александр

ОИО №113. Лукашев Александр

Оппозиционный блок – шесть депутатов

ОИО №45. Муса Магомедов

ОИО №50. Руслан Требушкин

ОИО №57. Новинский Вадим

ОИО №58. Магера Сергей

ОИО №105. Гриб Виктория

ОИО №176. Шенцев Дмитрий

Голос – три депутата

ОИО №115. Пипа Наталья

ОИО №117. Рущишин Ярослав

ОИО №118. Васильченко Галина

Европейская солидарность – два депутата

ОИО №116. Княжицкий Николай

ОИО №119. Бондарь Михаил

Батькивщина – два депутата

ОИО №18. Мейдич Олег

ОИО №52. Яковенко Евгений

Самопомощь – один депутат

ОИО №122. Бакунец Павел

Единый центр – один депутат

ОИО №69. Балога Виктор

Свобода – один депутат

ОИО №83. Савчук Оксана

Белая Церковь вместе – один депутат

ОИО №90. Бабенко Николай

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что ЦИК посчитала 100% бюллетеней.